КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Вооруженные силы КНДР осуществили запуск ракет малой дальности

Tекст: Денис Тельманов

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап и Комитет начальников штабов ВС Республики Корея. По информации военных, пуски были зафиксированы около 08:10 по местному времени из района Вонсан.

«Мы зафиксировали несколько снарядов, которые, по оценкам, представляют из себя баллистические ракеты малой дальности, запущенные около 08:10 из района города Вонсан в сторону Японского моря», – приводит агентство прямую речь представителей южнокорейского комитета.

Изначально власти Республики Корея сообщили о запуске одной баллистической ракеты, однако позднее уточнили количество выпущенных снарядов. Южнокорейские военные усилили наблюдение на случай новых запусков и поддерживают обмен информацией с США и Японией, а также полную боевую готовность.

Предыдущий запуск с территории КНДР в сторону Желтого моря был зафиксирован 10 марта, когда в регионе проходили совместные учения США и Республики Корея. В текущем году КНДР также осуществила ракетные пуски 6 и 14 января, а нынешний запуск стал вторым после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в КНДР спустили на воду новый боевой корабль с уникальными характеристиками, сочетающими элементы российских и американских проектов. Москва и Пхеньян заявили о возможности создания союзнических военных сил и привлечения северокорейских войск для поддержки России на освобожденных территориях. Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет по направлению к Желтому морю на фоне учений Freedom Shield США и Республики Корея.