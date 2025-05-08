При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Вооруженные силы КНДР осуществили запуск ракет малой дальности
Пуск ракет из района города Вонсан был совершен около восьми утра по местному времени, заявил южнокорейский военный комитет.
КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап и Комитет начальников штабов ВС Республики Корея. По информации военных, пуски были зафиксированы около 08:10 по местному времени из района Вонсан.
«Мы зафиксировали несколько снарядов, которые, по оценкам, представляют из себя баллистические ракеты малой дальности, запущенные около 08:10 из района города Вонсан в сторону Японского моря», – приводит агентство прямую речь представителей южнокорейского комитета.
Изначально власти Республики Корея сообщили о запуске одной баллистической ракеты, однако позднее уточнили количество выпущенных снарядов. Южнокорейские военные усилили наблюдение на случай новых запусков и поддерживают обмен информацией с США и Японией, а также полную боевую готовность.
Предыдущий запуск с территории КНДР в сторону Желтого моря был зафиксирован 10 марта, когда в регионе проходили совместные учения США и Республики Корея. В текущем году КНДР также осуществила ракетные пуски 6 и 14 января, а нынешний запуск стал вторым после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в КНДР спустили на воду новый боевой корабль с уникальными характеристиками, сочетающими элементы российских и американских проектов. Москва и Пхеньян заявили о возможности создания союзнических военных сил и привлечения северокорейских войск для поддержки России на освобожденных территориях. Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет по направлению к Желтому морю на фоне учений Freedom Shield США и Республики Корея.