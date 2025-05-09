  • Новость часаЗахарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    Назван новый папа римский
    Москва и Вашингтон обсуждают возобновление поставок российского газа в ЕС
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Путин поднял тост за Победу
    Путин поздравил нового папу римского с избранием
    РФ и КНР осудили программу «Железный купол для Америки»
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 02:18 • Новости дня

    Ким Чен Ын провел ракетные учения с ядерным сценарием

    КНДР провела учения с запуском ракет и ядерным контрударом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северной Корее прошли учения с применением ракетных систем и отработкой ядерного контрудара, под личным руководством Ким Чен Ына.

    Учения Корейской народной армии с применением дальнобойных орудий и ракетных систем прошли под руководством Ким Чен Ына, сообщает ТАСС. В маневрах были задействованы реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров и тактическая баллистическая ракета «Хвасон-11га».

    По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, военные также отработали порядок перехода всех подразделений в состояние готовности к ядерному контрудару и провели отдельные занятия для командного состава по применению систем контратаки. В ходе учений Ким Чен Ын заявил: «Необходимо безостановочно совершенствовать ядерные силы страны».

    Глава КНДР поставил задачу повысить боевую надежность систем тактического ядерного оружия и расширить возможности их применения. Учения прошли на фоне новых запусков баллистических ракет в сторону Японского моря, произошедших накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава КНДР провел инспекцию крупнейшего танкостроительного предприятия и заявил о необходимости обновления бронетехники армии страны.

    В КНДР несколько дней назад спустили на воду новый боевой корабль, сочетающий элементы российских и американских проектов.

    Кроме того, северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

    Коментарии (21)
    6 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы

    Помощник президента Ушаков опроверг участие военных КНДР в параде Победы

    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парад Победы на Красной площади 9 мая примет военные подразделения из 13 зарубежных государств, однако военнослужащие Корейской народной армии не будут принимать участие в параде, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Военных КНДР в этом списке нет, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналистов о возможном участии военнослужащих Корейской народной армии представитель Кремля ответил: «Я назвал все страны, которые участвуют».

    Он уточнил, что КНДР будет представлена только на уровне посла, но также «будет еще одна интересная встреча».

    Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут 29 иностранных лидеров.

    В Кремле допустили участие военных КНДР в параде 9 Мая.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

    Коментарии (10)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 00:52 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

    Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие к 80-летию Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    С полуночи 8 мая вступило в силу объявленное на трое суток президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. При этом российские войска готовы отражать возможные атаки украинской стороны.

    Россия прекратила боевые действия на 72 часа в рамках перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Перемирие началось с полуночи 8 мая и завершится в полночь 11 мая.

    Российская сторона подчеркнула, что Вооруженные силы России готовы отразить возможные атаки в случае нарушений перемирия со стороны Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по ранее объявленному перемирию остается неизменной, дополнительных указаний не поступало.

    Вооруженные силы Украины вечером 7 мая совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. ПВО уничтожила БПЛА противника в том числе над Москвой.

    Это третье перемирие, объявленное за время спецоперации на Украине. Первое проходило в январе 2023 года по случаю Рождества, второе – в апреле в связи с Пасхой. В обоих случаях украинская сторона нарушала условия прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что единственным препятствием к перемирию остается Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.

    Коментарии (13)
    7 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов

    Министр армии США сообщил о пересмотре военных затрат из-за российских дронов

    США пересмотрели расходы на военную технику из-за российских дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное ведомство США ставит под сомнение эффективность затрат на дорогостоящую технику в связи с массовым применением российских беспилотников.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что власти страны вынуждены пересматривать расходы на военную технику из-за развития российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация вынуждает Пентагон переосмыслить стоимость закупаемого вооружения. Дрисколл подчеркнул, что остается актуальным вопрос о целесообразности приобретения дорогостоящей техники, которую можно уничтожить относительно дешёвыми устройствами.

    Дрисколл отметил: «Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если... Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем». Министр уточнил, что США не могут себе позволить покупать технику за несколько миллионов долларов, если «дрон за 800 долларов» способен ее уничтожить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами минимум на 20%. Президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования программы ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Министерство обороны США выделило 18,4 млрд долларов на покупку двух атомных подлодок типа «Вирджиния».

    Коментарии (3)
    7 мая 2025, 23:51 • Новости дня
    В США начали серийное производство новых термоядерных бомб B61-13

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти объявили о начале серийного производства авиабомбы B61-13 почти на год раньше запланированного срока и в ближайшие недели ожидают первый серийный образец.

    США рассчитывают приступить к серийному производству новейших термоядерных авиабомб B61-13 уже в мае, сообщает ТАСС. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США Тереза Роббинс на слушаниях в конгрессе.

    По ее словам, первый серийный экземпляр бомбы B61-13 планируют выпустить до конца текущего месяца, что почти на год опережает изначальный график.

    Роббинс также уточнила, что программа модернизированных ядерных боеголовок W88 Alteration 370 для баллистических ракет Trident II идет по плану и завершится к концу 2025 финансового года. Кроме того, производство боеголовок W80-4 для крылатых ракет большой дальности должно стартовать в сентябре 2027 года.

    Решение о запуске производства B61-13 было принято в 2023 году администрацией Джо Байдена. Этот шаг подвергся критике со стороны экспертов, выступающих за сокращение ядерных арсеналов, в частности, Федерацией американских ученых и Международной кампанией по запрещению ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опросы общественного мнения показали, что значительная часть жителей США и Западной Европы опасается глобального разрушительного конфликта в ближайшие десять лет.

    Коментарии (11)
    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России

    India Today: Россия передаст Индии фрегат Tamal с системой BrahMos 28 мая

    India Today назвала сроки получения фрегата-невидимки из России
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащен системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая, пишет India Today.

    Передача новейшего фрегата Tamal со сверхзвуковыми ракетами BrahMos индийскому флоту состоится 28 мая, пишет India Today, уточняя, что представители ВМС Индии участвовали в ходовых испытаниях корабля на российской верфи «Янтарь», где индийский экипаж проходил подготовку и оценивал возможности судна.

    Tamal оснащен современными средствами противолодочной обороны, торпедными и ракетными комплексами, сверхзвуковыми ракетами BrahMos. Его конструкция с применением стелс-технологии затрудняет обнаружение радарами противника. На борту предусмотрено размещение многоцелевого вертолета.

    Построенный на российской верфи «Янтарь», этот фрегат-невидимка является частью российско-индийского соглашения 2016 года о строительстве четырех малозаметных фрегатов класса «Талвар», два из которых строятся в России, еще два в Индии.

    «Ожидается, что второй фрегат, построенный Россией в рамках этой сделки будет официально передан ВМС Индии к июню 2025 года. Источники India Today подтвердили, что фрегат передадут Индии 28 мая», – пишет газета.

    ВМС Индии эксплуатируют фрегаты класса «Талвар» с 2003 года, сейчас в строю находятся шесть кораблей, четыре из них уже оснащены ракетами BrahMos, еще два проходят модернизацию.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов отметил успешное развитие военного сотрудничества с Индией в многосторонних форматах и двусторонних отношениях, подчеркнув роль доверительных отношений лидеров.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Unherd: Передача систем Patriot Украине не изменит ход конфликта

    Unherd: Отправлять Украине дополнительные системы Patriot рискованно и бесполезно

    Tекст: Ирма Каплан

    Договоренность о передаче дополнительной системы Patriot Украине предполагает поставку не ранее лета, а модернизация займет еще несколько месяцев, поэтому никакой пользы или влияния на фронтовую обстановку это не окажет, пишет Unherd.

    Отправлять Украине дополнительные системы Patriot – одновременно бесполезно и рискованно, потому что функционировать она начнет спустя месяцы, а ситуацию на фронте не изменит никак, уверена военный эксперт Дженнифер Кавана, о чем пишет в статье для британского портала Unherd.

    «Стратегия не сработает. Отправка дополнительных средств ПВО на Украину не только не окажет давления на Россию, но и не окажет существенной помощи Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Что еще хуже, это решение углубляет участие США в конфликте и тратит больше ресурсов на войну», – говорится в статье.

    По мнению автора, у Вашингтона ограниченные рычаги воздействия на Россию, которая имеет военное преимущество. Дополнительные санкции, которыми пригрозил американский президент Дональд Трамп, вряд ли изменят расчеты российского лидера, США не смогут увеличить военную помощь Украине, так как их запасы уже истощены.

    «Еще одна система Patriot внутри Украины кардинально не изменит ход войны. Россия уже продемонстрировала способность подавлять Patriot с помощью беспилотников и недорогих ракет. В ближайшей перспективе оборонительные способности Украины не изменятся», – подчеркивает автор.

    Военный эксперт напоминает, что система ПВО поступит на вооружение не сразу, потребуется ее модернизация, которая займет несколько месяцев. Глобальная нехватка ракет-перехватчиков будет по-прежнему ограничивать ее эффективность, независимо от развертывания. И, наконец, от систем противовоздушной обороны мало пользы без надежных запасов необходимых им ракет, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО. При этом New York Times сообщала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    Напомним, что США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, тогда как Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

    Коментарии (3)
    7 мая 2025, 22:10 • Новости дня
    Мобилизованные 116-й бригады ВСУ массово покинули свои позиции

    Стало известно о массовом дезертирстве из 116-й бригады теробороны Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харьковской области военнослужащие 116-й бригады теробороны начали массово оставлять позиции из-за недовольства командованием и отсутствием обеспечения.

    Мобилизованные в 116-ю бригаду территориальной обороны Украины массово покидают позиции, передает РИА «Новости». Причинами дезертирства называют бездарное командование, нехватку боекомплекта и провианта. Среди военнослужащих бригады растет разочарование украинскими властями.

    По словам источника РИА «Новости» из антифашистского подполья, многие бойцы открыто призывают других мобилизованных следовать их примеру. «Киев использует 116-ю бригаду ТРО в качестве пушечного мяса», – заявил собеседник агентства. Он также отметил, что военнослужащие убеждают гражданских в том, что их настоящий враг находится не в Москве, а в Киеве и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после попадания под дружественный минометный огонь. Подразделения Украины также оставили свои позиции у Белогоровки в ЛНР из-за давления российских бойцов и нехватки боеприпасов. Наемники из Колумбии начали покидать Вооруженные силы Украины на фоне ухудшения ситуации на фронте.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 03:48 • Новости дня
    КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

    Вооруженные силы КНДР осуществили запуск ракет малой дальности

    Tекст: Денис Тельманов

    Пуск ракет из района города Вонсан был совершен около восьми утра по местному времени, заявил южнокорейский военный комитет.

    КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап и Комитет начальников штабов ВС Республики Корея. По информации военных, пуски были зафиксированы около 08:10 по местному времени из района Вонсан.

    «Мы зафиксировали несколько снарядов, которые, по оценкам, представляют из себя баллистические ракеты малой дальности, запущенные около 08:10 из района города Вонсан в сторону Японского моря», – приводит агентство прямую речь представителей южнокорейского комитета.

    Изначально власти Республики Корея сообщили о запуске одной баллистической ракеты, однако позднее уточнили количество выпущенных снарядов. Южнокорейские военные усилили наблюдение на случай новых запусков и поддерживают обмен информацией с США и Японией, а также полную боевую готовность.

    Предыдущий запуск с территории КНДР в сторону Желтого моря был зафиксирован 10 марта, когда в регионе проходили совместные учения США и Республики Корея. В текущем году КНДР также осуществила ракетные пуски 6 и 14 января, а нынешний запуск стал вторым после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в КНДР спустили на воду новый боевой корабль с уникальными характеристиками, сочетающими элементы российских и американских проектов. Москва и Пхеньян заявили о возможности создания союзнических военных сил и привлечения северокорейских войск для поддержки России на освобожденных территориях. Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет по направлению к Желтому морю на фоне учений Freedom Shield США и Республики Корея.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию

    Украинские пленные пригрозили после обмена отомстить сотрудникам ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство украинских военнопленных рассказали о желании расправиться с работниками военкоматов, причастными к их насильственной мобилизации.

    Большинство украинских военнопленных признаются, что мобилизованы насильно, и после обмена готовы мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

    Он рассказал, что военнопленные в грубых и матерных выражениях высказываются о тех, кто их мобилизовал. Некоторые нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения заявляют, что в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов.

    Представитель силовых структур добавил, что пленные испытывают ненависть к Владимиру Зеленскому и действующей власти в Киеве, а об их желании воевать говорит тот факт, что в  начале мая на сумском направлении группа бойцов Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу ТЦК с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ.

    До этого в одном из киевских ТЦК мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги. В помощь военкомам датские власти отправили на Украину автомобили для военкоматов с датчиками слежения за включенными мобильными телефонами.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Стало известно о низкой поддержке роста оборонных расходов Британии

    Только треть британцев поддержали увеличение оборонных расходов по опросу

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты опроса показали, что лишь треть жителей Британии одобрили существенное повышение трат на оборону, а почти половина выступила против.

    Опрос, проведенный компанией Focaldata с 30 апреля по 2 мая, показал, что только 35% британцев поддерживают увеличение оборонных расходов, сообщает The Times. Согласно данным опроса, 30% опрошенных выступили за сохранение текущего уровня расходов в 2,3% от ВВП, а 21% высказались за сокращение военных трат ради финансирования иных статей бюджета.

    Идею повышения оборонных расходов до 3,5% ВВП одобрили 36% респондентов, тогда как против этого выступили 45%. Приверженцами увеличения трат, как отмечается, чаще становились пожилые мужчины с высокой политической активностью.

    Представитель Focaldata Джеймс Канагусуриам заявил: «Отношение британской общественности к росту оборонных расходов отличает скорее осторожный и неоднозначный подход, чем убежденность в необходимости такого шага». Он также отметил, что уровень поддержки быстро снижается, когда речь заходит о перераспределении средств между статьями бюджета.

    Перед лейбористским правительством стоит задача объяснить гражданам пользу роста оборонных расходов для экономики и занятости. Крайне левая Партия зеленых и популистская Reform UK скептически относятся к планам по увеличению трат и готовы использовать это в предвыборной борьбе. Канагусуриам подчеркнул, что оборона перестала быть объединяющей темой и теперь может углубить политические разногласия в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о намерении увеличить долю ВВП на оборону до 2,5% к 2027 году, что приведет к росту расходов на 13,4 млрд фунтов ежегодно.

    Британские власти начали пересмотр секретного плана действий на случай нападения другого государства, который был разработан 20 лет назад. Бывший министр обороны Британии Майкл Хезелтайн призвал Европу создать собственную оборонную структуру на случай, если НАТО станет недоступным.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    FT: Инвесторы стали вкладываться в европейские стартапы по производству БПЛА

    Стартапы Quantum Systems и Tekever оценили выше 2 млрд евро на фоне инвестиций

    Tекст: Ирма Каплан

    Два ведущих стартапа, Quantum Systems и Tekever, получили финансирование, превысившее 2 млрд евро, благодаря растущему интересу инвесторов к оборонным технологиям, пишет FT.

    Новые инвесторы устремляются на рынок оборонных или технологий двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских целях, так и на поле боя, пишет Financial Times (FT).

    По данным газеты, крупные вложения в европейские технологические стартапы Quantum Systems и Tekever привлекли внимание зарубежных инвесторов, совокупный объем которых в каждую превысил более чем 1 млрд евро.

    Quantum Systems – из Мюнхена, ее цель – сделать поле боя прозрачным и получать данные воздушной разведки в реальном времени в  каждой части линии фронта, заявил содиректор компании Флориан Зайбель.

    Tekever, основанная в Португалии, привлекла десятки миллионов евро, ее продукция широко использовалась на Украине для разведки и точных ударов.

    По данным Инновационного фонда НАТО и Dealroom, инвестиции в европейские оборонные стартапы выросли на 24% в 2024 году до 5,2 млрд долларов.

    Quantum объединяет аппаратные и программные решения с искусственным интеллектом для автономной воздушной разведки. Компания ожидает удвоения выручки до 200 млн евро и более в этом году и расширяет производство до 4 тыс. беспилотников ежегодно.

    Tekever увеличивает мощности более чем вдвое каждый год и планирует выпустить свыше 200 систем в текущем году, заключила FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное командование рассматривает возможность масштабного внедрения дронов в каждый боевой дивизион, что потребует значительных инвестиций.

    При этом новая интеллектуальная система «Солярис НС», разработанная  холдингом «Росэл», входящим в Ростех, способна одновременно обнаруживать и подавлять несанкционированные дроны на частотах от 100 до 6000 МГц, не мешая работе другого оборудования.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 09:04 • Новости дня
    Российские бойцы за две минуты захватили позиции ВСУ

    Два бойца ВС России за две минуты отвоевали позицию и взяли пленных ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В окрестностях села Комар двое российских бойцов в ходе штурма позиций ВСУ взяли пленных менее чем за две минуты, применив гранаты для захвата рубежа, рассказал один из военнопленных.

    Двое российских военнослужащих атаковали позиции на юге ДНР в районе села Комар. Их  штурм продолжался не более двух минут: бойцы ВС России поочередно бросили две гранаты и заставили украинских военных сдаться, рассказал один из пленных солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко.

    По его словам, солдаты ВСУ сидели и разговаривали, когда к ним заскочили и стали стрелять. Они попрятались кто куда, по углам, а российский военный кинул одну гранату, потом вторую и крикнул, мол, сдавайтесь или умрете.

    «Мы сказали, что сдаемся. Вот так мы и сдались сразу. Штурм наших позиций занял не более двух минут», – приводит ТАСС слова военнопленного.

    По словам Бобрушко, его группа вечером того же дня планировала дезертировать, был готов даже маршрут отхода, однако не успела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе.

    Кроме того, группа эвакуации бригады «Русь» на протяжении трех часов несла жительницу на носилках из Часова Яра, двое бойцов обеспечивали прикрытие от возможных атак дронов.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 09:42 • Новости дня
    В Ростехе назвали российские танки лучшими в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ названы лучшими серийными танками в мире, заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

    По его словам, эти машины максимально приспособлены к современным условиям боя, а их характеристики превосходят аналоги других стран, передает ТАСС.

    Артяков отметил, что это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников предприятий, входящих в Ростех, включая инженеров, разработчиков и промышленные коллективы.

    Он подчеркнул, что концерн «Уралвагонзавод» регулярно передает российской армии новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв».

    По словам Артякова, в компании выстроена уникальная гибкая система производства и модернизации бронетехники, позволяющая оперативно увеличивать выпуск сложной техники и быстро вносить необходимые изменения с учетом боевого опыта. Такая система, как заверил он, остается единственной в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Коментарии (2)
    Главное
    Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной и борщом
    Каллас назвала сроки принятия 17-го пакета санкций против России
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............