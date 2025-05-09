Ким Чен Ын провел ракетные учения с ядерным сценарием

КНДР провела учения с запуском ракет и ядерным контрударом

Tекст: Денис Тельманов

Учения Корейской народной армии с применением дальнобойных орудий и ракетных систем прошли под руководством Ким Чен Ына, сообщает ТАСС. В маневрах были задействованы реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров и тактическая баллистическая ракета «Хвасон-11га».



По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, военные также отработали порядок перехода всех подразделений в состояние готовности к ядерному контрудару и провели отдельные занятия для командного состава по применению систем контратаки. В ходе учений Ким Чен Ын заявил: «Необходимо безостановочно совершенствовать ядерные силы страны».

Глава КНДР поставил задачу повысить боевую надежность систем тактического ядерного оружия и расширить возможности их применения. Учения прошли на фоне новых запусков баллистических ракет в сторону Японского моря, произошедших накануне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава КНДР провел инспекцию крупнейшего танкостроительного предприятия и заявил о необходимости обновления бронетехники армии страны.

В КНДР несколько дней назад спустили на воду новый боевой корабль, сочетающий элементы российских и американских проектов.

Кроме того, северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.