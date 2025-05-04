Ким Чен Ын посетил ведущий танкостроительный завод КНДР

Ким Чен Ын потребовал заменить бронетехнику страны новейшими северокорейскими танками

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Ким Чен Ын лично ознакомился с производственными цехами ведущего танкостроительного завода КНДР. Лидер страны подробно изучил процессы производства, модернизации и выполнения задач по исследованию ключевых танковых технологий.

В ходе инспекции Ким Чен Ын отметил, что обновление бронетехники новейшими танками и бронемашинами – ключевая задача для модернизации сухопутных войск. Он выразил удовлетворение достигнутым прогрессом в проекте конструкции и огневой системы новых северокорейских танков.

Также северокорейский лидер призвал сотрудников завода неустанно совершенствовать технологии, увеличивать темпы производства и уделять внимание улучшению условий труда. Он подчеркнул необходимость четко формулировать военную роль танков в современных конфликтах и определять направления их развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КНДР пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен», спущенным на воду в присутствии Ким Чен Ына и его дочери, Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи в Москве, а лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.