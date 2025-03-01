Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

«Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.