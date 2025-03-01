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    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    117 комментариев
    1 марта 2025, 06:19 • Новости дня

    Ким Чен Ын передал Путину боевой привет

    Лидер КНДР передал через Ли Хи Ена боевой привет Путину на встрече в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи, прошедшей 27 февраля в Москве.

    Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что 27 февраля член Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен передал от лидера КНДР Ким Чен Ына боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. По данным ЦТАК, встреча прошла в дружественной и товарищеской атмосфере.

    «Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые теплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ен почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», – передает ЦТАК.

    В ходе встречи президент Путин выразил благодарность КНДР за поддержку России. Он отметил, что между двумя странами существуют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». Путин также подчеркнул, что 2024 год стал историческим в двусторонних отношениях, так как в июне был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Как сообщает ЦТАК, во время встречи Путин передал свои теплые слова и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Ли Хи Ена в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейское Минобороны заявило о готовности реагировать на стратегические угрозы со стороны США и Южной Кореи. США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил, включая участие стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16.

    Ким Чен Ын выразил поддержку действиям России и заявил, что США и западные страны пытаются нанести России стратегическое поражение, затягивая конфликт на Украине.

    28 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами

    Путин назвал бойцов СВО своими ребятами и поручил следить за поддержкой участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

    На встрече с Кобзевым он подчеркнул, что все проблемы участников СВО должны находиться под личным контролем. «И как я некоторым коллегам говорил: не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано. Все их проблемы всегда держите под личным контролем», – сказал Путин, сообщает ТАСС.

    Губернатор Кобзев заверил, что понимает важность данной задачи и будет следовать указаниям президента. «Да, понял, Владимир Владимирович. Сделаем», – ответил он.

    Кроме того, Путин поддержал инициативу присвоения имен Героев России улицам и школам в Иркутской области. На встрече с Кобзевым в Кремле обсуждались планы назвать школу, сквер и улицу именем погибшего в Мариуполе Героя России Эдуарда Дьяконова. Кобзев сообщил, что в области четыре Героя РФ, и подчеркнул важность этой практики.

    Путин согласился с этой инициативой, отметив, что героев нельзя забывать ни сейчас, ни в будущем. «Обязательно, чтобы мы сегодня о них не забывали и в будущем о них помнили», – отметил президент.

    Президент уже называл бойцов СВО своими ребятами в ходе встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

    Он выразил благодарность главе региона за помощь военным, сказав: «Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

    В День защитника Отечества Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав, уделив особое внимание участникам специальной военной операции в своем обращении.

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    28 февраля 2025, 11:25 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяет 81% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю, кроме того, 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    По данным ФОМ, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 81%, что на один процентный пункт выше по сравнению с предыдущей неделей. Также 82% респондентов считают, что президент эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства, передает ТАСС.

    Положительную оценку работы правительства дали 56% участников опроса, что на три процентных пункта выше, чем ранее. При этом 57% опрошенных уверены, что премьер-министр Михаил Мишустин выполняет свои обязанности хорошо, что также выше на один процентный пункт по сравнению с предыдущими данными.

    Поддержка политических партий среди россиян распределилась следующим образом: «Единая Россия» получила 47% одобрения (увеличение на три процентных пункта), КПРФ получила 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливая Россия – За правду» – 3% и «Новые люди» – 3%, что на один процентный пункт выше предыдущего замера.

    Опрос фонда «Общественное мнение» проводился с 21 по 23 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В середине февраля отмечалось, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    1 марта 2025, 01:53 • Новости дня
    Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

    Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: «Он должен сказать: «Я хочу заключить мир».

    Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

    Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп «вышвырнул» Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Трамп также заявил, что Украине «не понравится» продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно «прямо сейчас», если Киев согласится на переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

    Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

    Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

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    28 февраля 2025, 17:44 • Новости дня
    Обзывавшую строителей «русней» москвичку посадили на два года
    Обзывавшую строителей «русней» москвичку посадили на два года
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Кузьминском суде Москвы вынесен приговор жительнице столицы Яне Джоган, которая обозвала мешавших ей спать строителей «русней» и угрожала им пистолетом. Ее приговорили к двум годам заключения.

    Джоган признана виновной по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия», пояснили в суде ТАСС. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Ранее женщина напала на рабочих, которые делали ремонт в одном из домов района Некрасовка и помешали ей спать. По версии следствия, женщина беспричинно из хулиганских побуждений громко высказывалась, используя нецензурную брань, в адрес строителей, выражая вражду и ненависть к русским, называя строителей «русней». Позднее сама Джоган признала свою вину.

    Как сообщалось ранее, обвиняемая вела социальные сети на украинском языке, у нее уже есть судимость по уголовной статье.

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 22:46 • Новости дня
    СМИ: Зеленскому отказали в возобновлении переговоров в США

    Fox News: Зеленского попросили покинуть Белый дом после перепалки с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация призывала к возобновлению переговоров после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме, однако получила отказ от американского правительства.

    Как сообщает Fox News, украинская делегация столкнулась с отказом в возобновлении переговоров после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Источники в администрации США рассказали, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц настояли на том, чтобы Зеленский покинул Белый дом.

    Встреча между Трампом и Зеленским, проходившая в Вашингтоне, завершилась публичной перепалкой, во время которой Трамп почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. По словам корреспондента Fox News Джакки Хайнрих, после этого украинская делегация «умоляла» о возобновлении переговоров, но получила отказ.

    Переговоры между двумя странами были важны для Украины, которая стремилась к более тесным дипломатическим отношениям с США на фоне сложной международной обстановки. Однако конфликт на высшем уровне сделал такие переговоры невозможными на данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Ранее президент России Владимир Путин уже говорил о том, что Владимир Зеленский стал токсичной фигурой даже на Украине, так как отдает нелепые приказы, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Эти приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями.

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    28 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Министр обороны США приказал Киберкомандованию прекратить атаки на Россию

    Хегсет поручил Киберкомандованию США прекратить операции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России, что свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

    Министр обороны США Пит Хегсет дал указание Киберкомандованию США остановить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Record. Указание было передано командующему Киберкомандованием генералу Тимоти Хо. Приказ, однако, не касается Агентства национальной безопасности (АНБ) и его разведывательной деятельности в отношении России.

    Источники издания отмечают, что этот шаг является частью усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой. Решение было принято на фоне текущих геополитических событий и направлено на снижение напряженности между странами.

    Киберкомандование уже начало анализировать последствия указа Хегсета. «Командование начало составлять »оценку рисков« для министра обороны, в которой указаны остановленные операции и возможные угрозы, исходящие от России», сообщают источники.

    Пока неясно, как данное решение повлияет на общую стратегию США в киберпространстве, однако оно может стать значительным шагом в изменении российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению американской стороны о значительном сокращении военных расходов США и России. Это могло бы служить шагом в направлении снижения напряженности между странами.

    Министерство обороны США подтвердило, что в 2026 финансовом году собирается снизить оборонные расходы на 8%.

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    28 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    МИД: Россия ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ожидает, что лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), примут участие в параде Победы в Москве.

    Об этом сообщает издание «Союзники. ОДКБ» со ссылкой на заявление директора первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    В интервью Агасандян подчеркнул, что приглашение на парад исходит от президента России Владимира Путина. «Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая», – отметил дипломат.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на торжества в Москве, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    1 марта 2025, 02:40 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин прошел с ним тяжелые времена и охоту на ведьм

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях Трампа с Россией.

    Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что Владимир Путин прошел вместе с ним через трудные времена его первого президентского срока, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что российский лидер оказался под давлением из-за расследований, инициированных Демократической партией, касающихся предполагаемых связей Трампа с Россией.

    «Позвольте мне сказать вам: Путин прошел со мной через чертовски тяжелые времена. Он прошел через фальшивую охоту на ведьм, когда его использовали в деле (о предполагаемых связях с Россией)», – заявил Трамп.

    Расследование о связях Трампа с Россией проводилось спецпрокурором Робертом Мюллером в 2017–2019 годах. Результаты расследования не выявили доказательств сговора между Трампом и Москвой, однако демократы продолжали обвинять экс-президента США в тайных договоренностях с Кремлем.

    Трамп также заявил, что предыдущие администрации США не могли добиться уважения от Москвы. «Они не уважали Байдена и Обаму. Меня они уважают,» – отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения США в якобы вмешательстве РФ в американские выборы и заявил, что Москва не вмешивается в них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, после скандала в Белом доме, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

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    28 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Путин утвердил ратификацию конвенции по морскому навигационному оборудованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции, регулирующей международное сотрудничество в сфере морского навигационного оборудования.

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщается в ТАСС. Соответствующий закон, принятый Государственной думой, уже опубликован.

    В декабре 2024 года правительство РФ внесло конвенцию на ратификацию в Государственную думу. Конвенция направлена на объединение усилий различных структур, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морского навигационного оборудования. Научно-экспертный совет Морской коллегии при правительстве рекомендовал скорейшую ратификацию.

    В пояснительной записке указано, что участие России в этой организации позволит избежать внесения поправок в конвенцию без учета российских интересов. На ближайшей генеральной ассамблее конвенции могут быть приняты обязательные для всех государств-членов поправки, что подчеркивает важность своевременной ратификации.

    Документ отмечает, что затягивание процесса ратификации создает предпосылки для потери влияния России при внесении изменений в конвенцию, поскольку поправки могут быть приняты без участия нашей страны.

    Бэкграунд (859 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецназа ВМФ и депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что принципы международного морского права оказались под угрозой из-за планов НАТО контролировать суда вне территориальных вод Балтики. Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер с российскими нефтепродуктами, что на Западе объясняют подозрением в причастности к повреждению электрокабеля на дне Балтийского моря. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов для использования европейских водных путей в военных целях.

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    28 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Кобзев передал Путину скульптуру бойца спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал президенту России Владимиру Путину скульптуру бойца спецоперации, изготовленную в честь Эдуарда Дьяконова, погибшего в Мариуполе.

    Кобзев передал президенту России Владимиру Путину статуэтку в виде бойца спецоперации, выполненную по заказу матери погибшего в Мариуполе Эдуарда Дьяконова, передает РИА «Новости». Дьяконов накрыл своим телом гранату, тем самым спасая жизни восьми сослуживцев.

    Во время встречи в Кремле Кобзев отметил, что в Иркутской области четыре участника спецоперации удостоены звания Героя Российской Федерации, а 1,7 тыс. человек награждены орденами Мужества и медалями. Губернатор подчеркнул, что статуэтка, переданная президенту, символизирует благодарность и уважение к подвигу Дьяконова.

    Кобзев также сообщил, что постоянно находится в контакте с матерью Дьяконова Ольгой Николаевной, которая активно участвует в общественной деятельности в регионе. Он добавил, что в Мариуполе открыт памятник герою, а в Иркутске планируют создать сквер и назвать школу и улицу в его честь.

    До этого Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны. Глава государства выразил поддержку бойцам СВО, назвав их своими ребятами, и отметил важность заботы о них и их семьях, обращаясь к Кобзеву.

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    28 февраля 2025, 13:57 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемых в похищении людей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице задержали семь человек, подозреваемых в похищении людей и вымогательстве, преступления совершались с ноября 2023 года по январь прошлого года, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранители задержали пятерых мужчин и двух женщин, подозреваемых в создании и участии в криминальной группе, действовавшей с ноября 2023 года по январь прошлого года, указала Волк в своем Telegram-канале.

    В состав группы входили двое приезжих, организовавших ее деятельность.

    Следственный комитет в своем Telegram-канале уточнил, что им инкриминируются преступления, такие как грабеж, разбой, вымогательство, похищение человека, создание и участие в устойчивой вооруженной группе, незаконное хранение и ношение оружия.

    Группа действовала с целью нападения на граждан и организации. Проводится детальное расследование с целью установления всех обстоятельств дела и возможных дополнительных участников группы.

    Ранее ФСБ задержала членов организованной преступной группировки в Ростовской области, их подозревают в похищении военнослужащих, участвовавших в СВО, и вымогательстве у них более 3 млн рублей.

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    1 марта 2025, 00:15 • Новости дня
    ВСУ 20 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

    Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 20 раз, выпустив 53 боеприпаса

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские вооруженные формирования за сутки произвели 20 обстрелов территории ДНР, в результате которых пострадали два мирных жителя, включая подростка.

    Украинские войска за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает РИА «Новости». Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило о выпуске 53 боеприпасов.

    В Telegram-канале управления отмечается, что все двадцать атак вооруженных формирований Украины пришлись на горловское направление. «Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ... Двадцать вооруженных атак – на горловском направлении», – говорится в сообщении.

    В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, включая подростка. За предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела, что свидетельствует о сохранении напряженной ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли артиллерийский удар по территории Луганской народной республики, в результате чего около 11 тыс. абонентов в Кременной остались без света, сообщил источник в оперативных службах региона.

    В Малой Лепетихе Херсонской области удар украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи привел к гибели женщины и ребенка, которых везли на госпитализацию.

    Местные жители Курахово в ДНР сообщают, что украинские военные используют дроны для целенаправленных атак на мирное население, что привело к гибели людей.

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    1 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Стало известно о создании надувной защиты от БПЛА в России

    В России разработали систему надувных аэростатов для защиты объектов от беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    В России на основе опыта Великой Отечественной войны разработали систему аэростатов для защиты важных объектов от ударов беспилотников, позволяющую реконфигурировать защитные зоны.

    Как сообщает ТАСС, в России создана система надувных аэростатов для защиты от беспилотников. Разработкой занималась команда Воронежского института высоких технологий, опираясь на опыт Великой Отечественной войны. Аэростаты должны обеспечить защиту важных объектов, таких как склады и электростанции.

    Система основывается на опыте борьбы с бомбардировочной авиацией нацистской Германии в битве за Москву в 1941-1945 годах. В то время аэростаты значительно затрудняли маневренность самолетов, что повышало эффективность зенитной артиллерии. Это привело к снижению результативности бомбардировок и отказу противника от массированных налетов.

    Элементы новой системы размещаются на расстоянии от 1 до 10 км от защищаемых объектов, на высотах до 3 км. В их состав входят надувные аэростаты, тросы и защитные сети. Также предусмотрено устройство интеллектуального управления, позволяющее изменять конфигурацию системы как в автоматическом, так и в ручном режиме.

    Разработчики отмечают, что система позволяет реконфигурировать защитные зоны, подстраиваясь под текущие потребности, что делает ее особенно эффективной. Она способна защищать различные инфраструктурные объекты, сохраняя их от возможных атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками самолетного типа.

    Российские военнослужащие начали применять карманные системы радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских беспилотников, совершенствуя тактику обороны.

    Система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России, сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

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    28 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин получил письмо от столетнего ветерана с пожеланием победы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ветеран Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет, передал президенту Владимиру Путину письмо с поддержкой, отметив, что победа будет за Россией.

    Путин получил из рук губернатора Иркутской области Игоря Кобзева письмо от ветерана Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Ветеран, которому в этом году исполнилось 100 лет, был приглашен на парад Победы. В письме он выразил уверенность в победе России.

    Кобзев отметил, что ветерану выполнилось 100 лет и что он будет участником парада в этом году. Передавая письмо, губернатор подчеркнул, что в нем содержатся слова поддержки, особенно последние фразы, написанные от души.

    После того, как Путин прочитал содержание письма, он отметил: «Ветеран по-другому и не может написать», процитировав слова: «Победа будет за нами».

    Вместе с письмом в конверте находились фотографии ветерана, на которых он запечатлен в Суворовском училище в окружении юных суворовцев. Президент отметил хорошее состояние ветерана, а Кобзев добавил, что он был десантником и совершил 47 прыжков, а также отработал 50 лет у станка и имеет орден Трудового Красного Знамени.

    Путин попросил передать привет ветерану, что губернатор пообещал сделать, добавив, что слова благодарности ветерана важны и что он будет почетным гостем на параде в мае.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в Кремле и выразил ему свою поддержку в предстоящих выборах.

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