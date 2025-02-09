Ким Чен Ын назвал США «закулисным элементом» в конфликте на Украине

Ким Чен Ын обвинил США и Запад в затягивании конфликта на Украине

Tекст: Максим Попов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил США и западные страны в намеренном затягивании конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК. По его словам, США остаются главным «закулисным элементом», инициирующим противостояние в бывшей советской республике.

Ким Чен Ын выразил обеспокоенность «безумными действиями» Запада и США, которые, по его мнению, стремятся навязать неосуществимую мечту о стратегическом поражении России. Лидер КНДР также отметил, что его страна противостоит действиям, подрывающим международную справедливость и глобальный мир.

Глава Северной Кореи добавил, что Пхеньян будет «неизменно поддерживать справедливое дело армии и народа России» в их усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности, как это предусмотрено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

До этого глава КНДР обвинил США в нарушении стратегического баланса на Корейском полуострове. При этом накануне Пхеньян отказался обсуждать с США «сделку» по ядерному оружию.