Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Ким Чен Ын продемонстрировал ракету «Хвасон-20» на параде в КНДР
WSJ: Ким Чен Ын представил ракету «Хвасон-20» на военном параде в КНДР
В Пхеньяне состоялся военный парад с участием гостей из Китая и России, на котором впервые была показана новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20», сообщает The Wall Street Journal.
Масштабный военный парад прошел в столице КНДР с участием иностранных делегаций из Китая и России, сообщает RT.
WSJ подчеркивает, что мероприятие стало «демонстрацией единства неформального антизападного альянса стран».
Ключевой особенностью парада стала презентация новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-20». В статье отмечается, что она способна достичь территории США, что должно усилить позицию лидера КНДР Ким Чен Ына в будущих переговорах и стать элементом сдерживания.
В материале приводится цитата из публикации ЦТАК: «Хвасон-20» называют «могущественнейшим ядерным вооружением».
WSJ отмечает, что демонстрация ракеты интерпретируется как вызов Западу и сигнал о готовности КНДР укреплять свои оборонительные возможности.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко на видео парада в КНДР показал сражавшиеся в Курской области части.
В начале сентября Ким Чен Ын ознакомился с испытаниями двигателей для МБР «Хвасон-19» и «Хвасон-20». Эксперты назвали «секретным оружием» КНДР новую МБР «Хвасон-20».