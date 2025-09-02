Ким Чен Ын ознакомился с испытаниями двигателей для МБР «Хвасон-19» и «Хвасон-20»

Ким Чен Ын ознакомился с испытаниями двигателей для МБР «Хвасон»

Tекст: Ирма Каплан

«Ким Чен Ын ознакомился с результатами испытаний, проведенных институтом для проверки надежности и точности работы мощного твердотельного двигателя с использованием углепластиковых композитных материалов в ходе восьми наземных испытаний за последние два года в соответствии с Планом развития основных технологий национальной оборонной науки», – передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Двигатели, с испытаниями которых ознакомился лидер КНДР, будут использоваться в межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Хвасон-19» и новой МБР «Хвасон-20».

Ким Чен Ын, как сообщает ЦТАК, неоднократно высоко оценивал это как значительное достижение, знаменующее большие перемены в укреплении и расширении стратегических ракетных сил.

«Ким Чен Ын предложил наградить государственной наградой ученых института, которые значительными научными достижениями открыли путь к укреплению стратегических сил», – сказано в сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР. Также он посетил эсминец «Чхве Хен» и подчеркнул неотложность укрепления боеспособности флота, связав развитие ВМС с ядерной стратегией страны.