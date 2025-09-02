Ким Чен Ын ознакомился с испытаниями двигателей для МБР «Хвасон-19» и «Хвасон-20»

Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Ким Чен Ын ознакомился с испытаниями двигателей для МБР «Хвасон»
Лидер КНДР Ким Чен Ын 1 сентября побывал в НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР и ознакомился с результатами тестирования новейшего твердотопливного двигателя, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
«Ким Чен Ын ознакомился с результатами испытаний, проведенных институтом для проверки надежности и точности работы мощного твердотельного двигателя с использованием углепластиковых композитных материалов в ходе восьми наземных испытаний за последние два года в соответствии с Планом развития основных технологий национальной оборонной науки», – передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Двигатели, с испытаниями которых ознакомился лидер КНДР, будут использоваться в межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Хвасон-19» и новой МБР «Хвасон-20».
Ким Чен Ын, как сообщает ЦТАК, неоднократно высоко оценивал это как значительное достижение, знаменующее большие перемены в укреплении и расширении стратегических ракетных сил.
«Ким Чен Ын предложил наградить государственной наградой ученых института, которые значительными научными достижениями открыли путь к укреплению стратегических сил», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР. Также он посетил эсминец «Чхве Хен» и подчеркнул неотложность укрепления боеспособности флота, связав развитие ВМС с ядерной стратегией страны.