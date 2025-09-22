Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.2 комментария
Эксперты назвали «секретным оружием» КНДР новую МБР «Хвасон-20»
News1: «Секретным оружием» КНДР назвали новую МБР «Хвасон-20»
«Секретным оружием», о котором заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, может быть межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, а также беспилотные аппараты или атомная подводная лодка, сообщило со ссылкой на южнокорейских экспертов агентство News1.
Южнокорейские эксперты считают, что «секретным оружием», анонсированным Ким Чен Ыном, может оказаться новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, передает ТАСС. Специалисты не исключают, что КНДР представит это оружие 10 октября на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи.
Помимо новой ракеты, под «секретным оружием» могут подразумеваться беспилотные аппараты или атомная подводная лодка. Подчеркивается, что Ким Чен Ын недавно ознакомился с результатами испытаний твердотопливного двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения.
Генеральный секретарь Форума безопасности и обороны Ом Хе Сик заявил: «Фраза «секретное оружие» может означать, что уже упоминавшаяся система достигла определенного уровня, достигла завершенности. Есть вероятность, что они покажут систему, такую как «Хвасон-20», которая была разработана на основе «Хвасон-19».
По данным News1, ранее КНДР обычно проводила испытательные пуски межконтинентальных ракет через один-четыре месяца после сообщений о разработке новых двигателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын заявил о наличии у КНДР «секретного оружия» и подчеркнул развитие оборонной науки в стране. Ким Чен Ын ответил на призывы о денуклеаризации КНДР, отметив, что страна не намерена отказываться от ядерного потенциала.