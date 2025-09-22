Эксперты назвали «секретным оружием» КНДР новую МБР «Хвасон-20»

News1: «Секретным оружием» КНДР назвали новую МБР «Хвасон-20»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Южнокорейские эксперты считают, что «секретным оружием», анонсированным Ким Чен Ыном, может оказаться новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, передает ТАСС. Специалисты не исключают, что КНДР представит это оружие 10 октября на параде в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

Помимо новой ракеты, под «секретным оружием» могут подразумеваться беспилотные аппараты или атомная подводная лодка. Подчеркивается, что Ким Чен Ын недавно ознакомился с результатами испытаний твердотопливного двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения.

Генеральный секретарь Форума безопасности и обороны Ом Хе Сик заявил: «Фраза «секретное оружие» может означать, что уже упоминавшаяся система достигла определенного уровня, достигла завершенности. Есть вероятность, что они покажут систему, такую как «Хвасон-20», которая была разработана на основе «Хвасон-19».

По данным News1, ранее КНДР обычно проводила испытательные пуски межконтинентальных ракет через один-четыре месяца после сообщений о разработке новых двигателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын заявил о наличии у КНДР «секретного оружия» и подчеркнул развитие оборонной науки в стране. Ким Чен Ын ответил на призывы о денуклеаризации КНДР, отметив, что страна не намерена отказываться от ядерного потенциала.