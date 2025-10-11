Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Глава Приморья показал на видео парада в КНДР сражавшиеся в Курской области части
Глава Приморья на видео парада в КНДР показал сражавшиеся в Курской области части
На параде в Пхеньяне в честь 80-летия Трудовой партии Кореи были представлены подразделения КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области.
Глава Приморья Олег Кожемяко, находящийся в составе российской делегации на праздновании 80-летия Трудовой партии Кореи, опубликовал видео с парада в Пхеньяне в своем Telegram-канале.
На кадрах видны колонны Корейской народной армии, во главе которых несут флаги КНДР и России.
Кожемяко написал: «Грандиозный парад в честь празднования 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи! Обратите внимание на шеренги, во главе которых несут сразу два государственных флага – КНДР и России. Именно эти подразделения Корейской народной армии принимали участие в боях по освобождению Курской области. Многие бойцы награждены за воинскую доблесть».
В составе российской делегации в Пхеньяне также находился председатель партии «Единая Россия» и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо подчеркнул вклад КНДР в разгром ВСУ в Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал исключительно важной поддержку спецоперации на Украине со стороны КНДР. Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за подвиг корейских бойцов.
Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию по украинскому вопросу.