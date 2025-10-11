На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».41 комментарий
Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию по украинскому вопросу
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым заверил, что его страна неизменно поддерживает усилия России по защите суверенитета и устранению причин кризиса на Украине.
КНДР поддерживает власти и народ России в стремлении устранить первопричины кризиса на Украине и готова оказывать поддержку в рамках заключённого договора о стратегическом партнёрстве, сообщает ТАСС. Такое заявление сделал председатель государственных дел Ким Чен Ын на встрече с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в Пхеньяне в ходе визита российской делегации на празднование 80-летия основания Трудовой партии Кореи.
«Всегда быть рядом с Москвой – это незыблемый выбор правительства нашей республики. По поводу украинского вопроса: позиция КНДР, как союзника России, остается ясной и последовательной», – заявил Ким Чен Ын. Он также добавил, что КНДР будет всегда поддерживать усилия России по защите суверенитета и территориальной целостности, а также по устранению первопричин украинского кризиса.
Лидер КНДР отдельно подчеркнул, что визит российской делегации в Пхеньян имеет для страны особое значение и является мощной поддержкой как для народа КНДР, так и для Трудовой партии. Ким Чен Ын выразил личную признательность президенту России Владимиру Путину, назвав его своим самым близким другом.
В свою очередь, Медведев отметил, что Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке спецоперации на Украине. Напомним, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года между странами был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий, в частности, оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на одну из сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что поддержка спецоперации на Украине со стороны КНДР имеет большое значение. Медведев посетил в КНДР школу подготовки кадров ТПК. Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником для России и КНДР.