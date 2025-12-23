Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.3 комментария
Лавров обвинил Запад в политизации и украинизации повестки ЮНЕСКО
Лавров заявил о надежде на смену курса ЮНЕСКО после назначения нового гендира
Глава МИД России Сергей Лавров выразил ожидание пересмотра курса организации при новом руководстве и отметил политизацию ЮНЕСКО западными странами.
Сергей Лавров заявил на общем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО, что Москва рассчитывает на исправление ошибок, допущенных предыдущим гендиректором, передает ТАСС.
Министр выразил надежду, что новый генеральный директор воспользуется полученным от государства мирового большинства кредитом доверия.
Лавров заявил, что предшественница нового гендиректора ЮНЕСКО допустила многочисленные ошибки и заложила «подводные мины».
Лавров также обвинил западные страны в максимальной политизации деятельности организации и стремлении навязать ей украинскую повестку, передает РИА «Новости». По словам министра, в последние годы западные участники сделали все для этого, как и в других международных структурах.
Кроме того, Россия намерена участвовать в следующих выборах в исполнительный совет ЮНЕСКО. Лавров пояснил, что страна не прошла в этот орган из-за давления западных государств, но собирается вновь подать свою кандидатуру, уверен в изменении ситуации и сохранении активного сотрудничества с организацией.
Ранее на конференции в Самарканде представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза назвал доклад ЮНЕСКО по ситуации на Украине предвзятым.
Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила бывшего министра по делам туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани новым генеральным директором организации.