По обвинению в мошенничестве арестованы известные саночники Репилов и Перетягин

В Красноярске по подозрению в мошенничестве арестовали саночников Репилова и Перетягина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО на месяц трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и серебряного призера чемпионата Европы Александра Перетягина, передает пресс-служба судов Красноярского края. Спортсменам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что по их инициативе было присвоено около 11 млн рублей из бюджета на закупку спортивных саней.

По информации пресс-службы, Репилов, который является индивидуальным предпринимателем, помещен в СИЗО до 19 декабря. Перетягин, специалист сборной России по подготовке спортивного инвентаря, будет находиться под стражей до 20 декабря.

Уголовное дело связано с махинациями по контрактам на поставку снаряжения для национальной сборной. Следствие продолжает проверку обстоятельств преступления и роли обвиняемых в хищении государственных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за отстранение российских спортсменов от олимпийских квалификаций и основной части Игр 2026 года.

Роман Репилов в декабре 2022 года выиграл Кубок Федерации на новых санях от Ростеха.

