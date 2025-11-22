  • Новость часаЛидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    22 ноября 2025, 16:47 • Новости дня

    По обвинению в мошенничестве арестованы известные саночники Репилов и Перетягин

    В Красноярске по подозрению в мошенничестве арестовали саночников Репилова и Перетягина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два известных саночника Роман Репилов и Александр Перетягин оказались в СИЗО после обвинений в присвоении бюджетных средств, выделенных на покупку оборудования для сборной России, сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

    Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО на месяц трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и серебряного призера чемпионата Европы Александра Перетягина, передает пресс-служба судов Красноярского края. Спортсменам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что по их инициативе было присвоено около 11 млн рублей из бюджета на закупку спортивных саней.

    По информации пресс-службы, Репилов, который является индивидуальным предпринимателем, помещен в СИЗО до 19 декабря. Перетягин, специалист сборной России по подготовке спортивного инвентаря, будет находиться под стражей до 20 декабря.

    Уголовное дело связано с махинациями по контрактам на поставку снаряжения для национальной сборной. Следствие продолжает проверку обстоятельств преступления и роли обвиняемых в хищении государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за отстранение российских спортсменов от олимпийских квалификаций и основной части Игр 2026 года.

    Роман Репилов в декабре 2022 года выиграл Кубок Федерации на новых санях от Ростеха.

    Бывший генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» и олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов не признал своей вины по делу о мошенничестве с субсидией от региона.

    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    22 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере

    СМИ: Туристы из России пожаловались на дискриминацию на итальянском лайнере

    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры из России пожаловались на адресную дискриминацию со стороны персонала круизного лайнера MSC Euribia, отправившего их в отдельный ресторан, сообщают СМИ.

    Российские туристы столкнулись с дискриминацией на круизном судне MSC Euribia во время путешествия из Дубая. Несмотря на приобретение одинаковых билетов, россиян направляли ужинать в менее комфортный ресторан с помятыми скатертями, в то время как другим гостям предоставляли доступ в роскошное заведение с бесплатными напитками, сообщает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Туристы рассказали, что оплатили недельный круиз с маршрутом Дубай – Абу Даби – Сир Бани Яс – Доха за почти 400 тыс. рублей на двоих, предусматривавший питание в ресторане. Однако, по их словам, за все время пребывания на лайнере они не встречали иностранных пассажиров в том же зале.

    В последний день круиза несколько российских пар не успели прийти на ужин в назначенное время. В результате им предложили столики в соседнем ресторане, где, как выяснилось, отдыхали в основном иностранцы, а уровень сервиса был значительно выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тунисе задержали 11 российских туристов, которые оказались в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека.

    В Литве российским туристам запретили посещать крупнейшую усадьбу Прибалтики – Пакруойис, что было названо нарушением прав человека.

    МИД России решил обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    21 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев вместе с сыном, сестрой и сожительницей был признан участником экстремистского объединения и получил запрет на деятельность в России.

    Решение по иску Генпрокуратуры в отношении Магомеда Гаджиева огласил суд Махачкалы, передает ТАСС. Согласно официальному сообщению пресс-службы судов Дагестана, вместе с Гаджиевым участниками экстремистского объединения признали его сына, сестру и сожительницу.

    В решении суда указывается: «Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации».

    Кроме того удовлетворено требование Генпрокуратуры об изъятии активов семьи на сумму более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом с обращением их имущества в доход государства.

    Гаджиев, находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений. 

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    21 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии Попшой объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия готовится заменить посла в России Лилиана Дария в связи с истечением срока его полномочий, заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире телеканала TV8.

    Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире телеканала TV8 о планируемом отзыве посла Лилиана Дария из России, передает ТАСС.

    Дипломат будет заменен после завершения срока своих полномочий, процедура займет некоторое время. Министр уточнил, что существует риск задержек с аккредитацией нового посла, поскольку администрация президента Майи Санду уже более года откладывает вручение верительных грамот российскому дипломату в Кишиневе.

    Попшой добавил, что кандидатура будущего посла пока не определена, однако «будет обеспечена преемственность дипломатической миссии».

    Дарий служит на посту главы дипмиссии в Москве с января 2022 года после отзыва с должности посла в Бельгии.

    Ранее бывший молдавский посол в России Андрей Негуца назвал ошибочными заявления главы МИД Молдавии о якобы «неаккредитованном» российском после Олеге Озерове.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза.

    21 ноября 2025, 20:07 • Новости дня
    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»

    Сценарист Усов скончался на 86-м году жизни

    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»
    @ t.me/UniKinoRF

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарист Анатолий Усов скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в пятницу.

    Информация о смерти Усова появилась в Telegram-канале организации. В сообщении говорится, что сценарист ушел из жизни накануне.

    Анатолий Усов был автором сценариев к таким известным фильмам, как «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» (1973), а также «Турындыка», «Додумался, поздравляю!», «У нас новенькая», «Примите телеграмму в долг», «Счастливая, Женька!», «Ночной экипаж», «Счастливчик», «Неизвестные страницы из жизни разведчика», «Наш человек в Сан-Ремо», «Ближний круг», «Все то, о чем мы так долго мечтали», «Тайна "Волчьей пасти"» и других.

    В Союзе кинематографистов России и Гильдии кинодраматургов выразили искренние соболезнования родным и близким сценариста. Прощание с Усовым состоится 22 ноября в 12.30 в прощальном зале при больнице имени Юдина в Москве. Похоронят знаменитого кинодраматурга в городе Жуков.

    В начале ноября в возрасте 77 лет ушла из жизни актриса, сценарист и кастинг-директор Инна Штеренгарц.

    21 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    Трамп пообещал ввести «очень мощные» санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит новые жесткие ограничительные меры против России.

    По словам Трампа, эти санкции начнут действовать в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».

    «Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», – заявил он в эфире радио Fox News.

    Ранее США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Агентство Reuters писало, что Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    22 ноября 2025, 11:20 • Новости дня
    Морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3

    Комбат Молот: Штурмовые группы прорвались на позиции ВСУ на БМП-3

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ совершили прорыв позиций ВСУ на бронемашинах, воспользовавшись туманом и дождем в районе Красноармейска, сообщил комбат Молот.

    Штурмовые подразделения морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота успешно прорвали линию обороны ВСУ под Красноармейском, заявил командир батальона с позывным Молот, передает РИА «Новости». Операция прошла в составе объединенной группировки войск «Центр».

    По словам командира, морпехи использовали погодные условия – сильный туман и дождь – чтобы скрыть передвижение двух БМП-3. «Прорвались на позиции противника, спешились, выбили их, закрепились и, тем самым, обеспечили проход соединения в целом и группировки», – сообщил Молот.

    В результате операции морпехам удалось занять укрепленные позиции, оттеснить военнослужащих ВСУ и обеспечить продвижение подразделений своей бригады. Это позволило российским войскам продолжить наступление в данном районе.

    Комбат Молот рассказал, что бойцы ВСУ бросают позиции, узнав о приближении морпехов 155-й бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ была отмечена Верховным главнокомандующим за мужество и героизм во время спецоперации на Украине.

    Офицерам этой бригады присвоили звание Героев Приморья посмертно.

    21 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Литва приостановила транзит грузов «ЛУКОЙЛа» в Калининград

    Железные дороги Литвы остановили перевозки грузов «ЛУКОЙЛа» транзитом

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовые перевозки российской компании в Калининградскую область приостановлены на фоне ужесточения ограничительных мер против «ЛУКОЙЛа».

    О приостановке транзита грузов российской компании в Калининградскую область сообщило государственное предприятие «Летувос гележинкеляй», передает ТАСС. В заявлении отмечается, что решение принято в связи с введением санкций США и Британии против «ЛУКОЙЛа» в октябре текущего года.

    Гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас заявил: «Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию». Приостановка затрагивает все грузы российской компании, следовавшие транзитом через Литву в российский анклав.

    В октябре власти США и Британии внесли «ЛУКОЙЛ» в санкционные списки, ограничив деятельность компании за рубежом. Введение ограничений осложнило логистические цепочки и снизило возможности выхода российского бизнеса на западные рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сеть Teboil, которая принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2005 года, начала закрывать около 400 автозаправок в Финляндии после завершения продаж топлива.

    Новые санкции США и западных стран не оказали влияния на российскую нефтедобычу. Крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    22 ноября 2025, 15:41 • Новости дня
    У экс-футболиста сборной России Алдонина нашли тяжелое заболевание

    Бывший футболист сборной России Алдонин тяжело болен

    У экс-футболиста сборной России Алдонина нашли тяжелое заболевание
    @ Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская премьер-лига объявила о тяжелой болезни бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина, нуждающегося в длительном и дорогостоящем лечении.

    У экс-капитана сборной России по футболу Евгения Алдонина нашли серьезное заболевание. В связи с этим Российская премьер-лига (РПЛ) начала сбор средств для поддержки его семьи. В официальном сообщении пресс-службы РПЛ отмечается: «Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения – уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь».

    В РПЛ также подчеркнули вклад Алдонина в развитие российского футбола, как во время так и после завершения игровой карьеры, когда он регулярно проводил мастер-классы для молодежи и участвовал в образовательных проектах по всей стране.

    Евгению Алдонину 45 лет, он известен по выступлениям за московский ЦСКА, где провел 315 матчей и стал пятикратным обладателем Кубка России, четырежды выигрывал Суперкубок страны и дважды – чемпионат России. В 2005 году вместе с армейцами защитник завоевал Кубок УЕФА – первую победу российского клуба в еврокубках. До ЦСКА футболист играл за «Ротор» Волгоград, позднее – за «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий». В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей и участвовал в чемпионате Европы 2004 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Алдонин оказался в числе пострадавших экс-футболистов сборной России от мошенничеств в банке «Замоскворецкий».

    Алдонин принял решение забрать свою дочь Веру в свою новую семью после брака с певицей Юлией Началовой.

    Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от остановки сердца.


    21 ноября 2025, 18:22 • Новости дня
    Вдова рэпера Картрайта осуждена за убийство мужа

    Вдова рэпера Энди Картрайта осуждена за убийство мужа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вдова рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал получила 12,5 лет колонии общего режима за его убийство.

    Решение вынес Смольнинский районный суд Петербурга, приговор огласила судья Мария Щеглова, передает РИА «Новости».

    «Признать Кохал виновной по ч.1 ст.105 (убийство) УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет в исправительной колонии общего режима», – зачитала судья приговор.

    Напомним, в июле 2020 года части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге.

    Адвокат супруги рэпера Ирина Скурту заявляла, что внешних признаков насильственной смерти на останках мужчины нет. Она предположила, что Кохал расчленила мужа за одну ночь.

    21 ноября 2025, 18:52 • Новости дня
    СМИ: США хотят добиться мирной сделки России и Украины до конца года

    CNN: США хотят добиться мирной сделки России и Украины до конца года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По информации CNN, тема возобновления переговоров стала одним из центральных для команды Трампа сразу после обсуждения прекращения огня между Израилем и ХАМАС, передает ТАСС.

    В Белом доме рассматривают возможность привлечь к переговорам по ситуации на Украине некоторых международных посредников, уже участвовавших в мирном процессе по Ближнему Востоку.

    Газета Wall Street Journal писала, что США предложили план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому Киев должен уступить часть Донбасса, а Россия получит экономические и политические преференции.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов.

    Агентство Reuters сообщало, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана.

    22 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    РАН заявила о проекте переброски воды из северных рек в Донбасс

    В РАН сообщили о планах переброски воды из северных рек в Донбасс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обсуждение строительства трубопровода из Печоры и Северной Двины для поставки воды в Донбасс запланировано РАН на декабрь, срок реализации оценивают до семи лет, сообщил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

    Обсуждение проекта переброски воды по трубопроводу из рек Печора и Северная Двина в Донбасс состоится 2 декабря на заседании отделения наук о Земле. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью ТАСС подчеркнул, что 22 октября эта тема уже рассматривалась на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН.

    По словам Данилова-Данильяна, есть уверенность в поддержке коллег из отделения наук о Земле. Он отметил, что при одобрении отделения проект будет вынесен на президиум РАН.

    Ученый сообщил, что существуют различные варианты использования современных технологий для прокачки воды по полимерным и композитным трубам. Предлагается направить трубопровод через Каму и Волгу, далее по каналу Волго-Дон – 2, в Приазовье. В качестве источника энергии предлагают использовать газогенераторы «Газпрома». Ученый оценил срок строительства в пять – семь лет.

    Он также отметил, что новая технология фактически гарантирует отсутствие фильтрации воды.

    «Если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева», - считает член-корреспондент РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал строительство дополнительной нитки водовода для повышения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает только половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, российские реки становятся важным геополитическим преимуществом для страны.

