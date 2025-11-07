У найденного мертвым в ОАЭ криптотрейдера нашлась судимость за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярев

В ноябре 2020 года пресс-служба судов Петербурга указывала, что Московский райсуд города признал некоего Новака виновным по двум эпизодам мошенничества, передает ТАСС.

Отмечалось, что Новак похитил с помощью обмана и злоупотребления доверием миллионы рублей у совладельца и инвесторов проекта «Спорт в народ», а также программного обеспечения по обмену криптовалютой Transcrypt.

Тогда Новак получил 100 тыс. долларов, он внес 3 млн рублей на счет проекта, а 3,3 млн рублей присвоил.

Также с ноября 2017 по июнь 2018 года Новак похитил у другого инвестора еще 4 млн рублей под видом выплаты зарплаты разработчикам.

Новака приговорили к шести годам колонии общего режима. В пользу потерпевших взыскали 3,3 млн рублей и 4 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что криптотрейдера Романа Новака и его супругу Анну нашли мертвыми в ОАЭ через месяц после исчезновения. Отмечалось, что подозреваемых в их похищении уже задержали, их планируется экстрадировать в Россию.

Официального подтверждения, что в ОАЭ исчезли именно Роман и Анна Новак, на данный момент нет.