Российских саночников не допустили к участию в Олимпиаде-2026

Tекст: Дарья Григоренко

Решение принято при поддержке лишь восьми из 32 делегатов в пользу России, говорится в пресс-релизе организации, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что обсуждение вопроса сопровождалось различиями во мнениях по вопросам безопасности, олимпийских квот, антидопинговых правил и справедливости. Глава комиссии спортсменов FIL Леон Фельдерер заявил: «Спортсмены придерживаются самых разных взглядов. С обеих сторон есть много проблем и аргументов».

Исключение российских представителей из квалификаций и основной части соревнований означает невозможность их участия в Олимпиаде-2026 по санному спорту.

11 июня спортивный директор МОК Кит Макконнелл подчеркнул необходимость совместной работы для участия российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил недопуск российских и белорусских биатлонистов на Олимпиаду-2026. Российский Олимпийский комитет заявил о подготовке юридических шагов для обжалования недопуска сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.