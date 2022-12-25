Саночник Репилов выиграл Кубок Федерации на новых санях от Ростеха

Ростех создал спортивные сани по аэрокосмическим технологиям

Инженеры Госкорпорации Ростех и СПбПУ Петра Великого создали спортивные сани для российского спортсмена, трехкратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка мира по санному спорту Романа Репилова. В конструкции изделия применены уникальные материалы особой прочности и легкости, которые используются в том числе в космической промышленности, сообщила пресс-служба Ростеха.

24 декабря на новых санях от Ростеха Роман Репилов занял первое место в соревновании одиночек по санному спорту Кубок Федерации с результатом 3 минуты 27 сотых секунды, развив максимальную скорость на трассе 137 км/ч.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Ростеха, разработал новую конструкцию саней Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на основе технологии цифровых двойников. В создании участвовали ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева и Уралвагонзавод (УВЗ) госпорпорации «Ростех».

Корпус и крышку саней изготовили с использованием отечественных материалов на основе стеклянных и углеродных наполнителей, что обеспечило спортинвентарю необходимые прочность, жесткость и аэродинамические качества. Часть из этих материалов применяются в аэрокосмической отрасли.

«Сани строили, как настоящий самолет – с вовлечением конструкторов различных производств. Важной задачей было найти наилучшую компиляцию материалов и геометрических решений», – рассказала директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.

Кронштейны обтекателя саней созданы из сплава повышенной прочности. Они выдерживают давление до 5 G, что сопоставимо с перегрузками во время фигур высшего пилотажа сверхзвукового истребителя. Такие характеристики креплений очень важны, поскольку в ходе прохождения трассы сани со спортсменом разгоняются до скоростей от 130 до 150 км/ч.

По сообщению пресс-службы, специалисты из «Технологии», «Сплава», УВЗ создали сани с применением самых современных материалов и передовых производственных технологий, в том числе из космической и оборонной отраслей.

Полозья саней изготовлены по уникальной, не имеющей аналогов в России технологии, из стали Гадфильда (материал с высоким сопротивлением износу при больших давлениях или ударных нагрузках, обладающий при этом высокой пластичностью). Из этого материала делают современные железнодорожные рельсы, гусеницы для танков и катки для асфальтоукладчиков.

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