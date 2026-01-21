Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Мэрия: Рухнувший в Новосибирске ТЦ был построен самовольно
Здание торгового центра, крыша которого обрушилась в Первомайском районе Новосибирска, было построено без необходимых разрешений, сообщили в мэрии города.
По данным мэрии, еще в 2017 году специалисты управления архитектурно-строительной инспекции зафиксировали наличие самовольной постройки на участке по улице Наумова, передает ТАСС. Согласно информации из ЕГРН, собственником объекта значится Сергей Турков.
В сентябре 2017 года городское управление уведомило региональную инспекцию государственного строительного надзора о необходимости привлечь застройщика к ответственности. Однако в инспекции отказались возбуждать дело в отношении собственника центра, отмечается в заявлении.
В мэрии также подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности и надлежащее содержание здания полностью возлагается на его владельца.
Напомним, в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека. В МЧС сообщили, что под завалами здания могут находиться люди.
Спасатели в Новосибирске смогли извлечь из-под завалов обрушившегося торгового центра женщину.