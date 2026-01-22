Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом в Давосе
Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров сообщил, что в Давосе прошла встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, а также представителями инвестиционной компании BlackRock.
«Работаем в Давосе... Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», – приводит слова Умера РИА «Новости».
Умеров отметил, что обсуждал с американской стороной темы экономического развития, восстановления после военных действий и гарантии безопасности. Кроме того, Умеров сообщил о переговорах с представителями инвестиционной компании BlackRock. Во встрече приняли участие глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин. По его словам, BlackRock участвует в планах по восстановлению и экономическому развитию Украины.
Также на полях форума Умеров провел переговоры с премьер-министрами Норвегии и Катара. Детали этих встреч не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), Умеров и Арахамия посетили на прошлой неделе США. Делегации Украины и США во Флориде договорились продолжить дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.