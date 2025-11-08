Убитый в ОАЭ бизнесмен Новак имел миллионные долги

Tекст: Катерина Туманова

Убитый в ОАЭ криптобизнесмен Роман Новак накопил в России долги на сумму более семи млн рублей. Материалы судебных приставов свидетельствуют о наличии девяти исполнительных производств, открытых в отношении предпринимателя, передает РИА «Новости».

Шесть исполнительных производств были прекращены по причине отсутствия у Романа Новака имущества для взыскания. Однако по оставшимся действующим исполнительным производствам приставы взыскивают суммы, связанные с ущербом, причиненным преступлением физическим или юридическим лицам.

Общий размер этой задолженности превышает 6,9 млн рублей, из которых более 229 тыс. рублей состоят из исполнительского сбора.

Напомним, криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна были найдены мертвыми в ОАЭ спустя месяц после исчезновения, подозреваемые в похищении задержаны и ожидают экстрадиции в Петербург. Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Константина Шахта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД назвали причину убийства семьи российского криптотрейдера Новака в ОАЭ. Кроме того, у Новака была обнаружена судимость за мошенничество.