Глава Минтранса Никитин опроверг планы строительства ВСМ Москва – Владивосток
Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
По его словам, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Владивостоком не предусмотрено, передает ТАСС. Глава ведомства подчеркнул: «Высокоскоростного поезда из Москвы во Владивосток точно не будет, поскольку ВСМ эффективнее самолета на расстоянии до 1500 км».
Никитин добавил, что рассматриваются другие возможные маршруты скоростных поездов на востоке страны. В частности, среди потенциальных направлений он назвал сообщение между Хабаровском и Владивостоком или Новосибирском.
В настоящее время реализуется масштабный проект строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Петербургом. Эта инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».
Железнодорожная линия протяженностью около 700 км пройдет по территории шести регионов, где проживают 30 млн человек. По прогнозам, к 2030 году пассажиропоток между Москвой и Петербургом достигнет 23 млн человек в год.
Согласно распоряжению правительства, проектирование и стройка ВСМ Москва – Петербург рассчитаны на 2024–2028 годы. Ввод новой линии в эксплуатацию планируется на 2028 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двигатель для высокоскоростного поезда прошел успешные испытания в Челябинске. Минтранс объявил о начале полномасштабного строительства высокоскоростной магистрали. Время поездки в поезде ВСМ Москва – Валдай составит менее двух часов.