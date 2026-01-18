Глава Минтранса Никитин опроверг планы строительства ВСМ Москва – Владивосток

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Владивостоком не предусмотрено, передает ТАСС. Глава ведомства подчеркнул: «Высокоскоростного поезда из Москвы во Владивосток точно не будет, поскольку ВСМ эффективнее самолета на расстоянии до 1500 км».

Никитин добавил, что рассматриваются другие возможные маршруты скоростных поездов на востоке страны. В частности, среди потенциальных направлений он назвал сообщение между Хабаровском и Владивостоком или Новосибирском.

В настоящее время реализуется масштабный проект строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Петербургом. Эта инициатива реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Железнодорожная линия протяженностью около 700 км пройдет по территории шести регионов, где проживают 30 млн человек. По прогнозам, к 2030 году пассажиропоток между Москвой и Петербургом достигнет 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства, проектирование и стройка ВСМ Москва – Петербург рассчитаны на 2024–2028 годы. Ввод новой линии в эксплуатацию планируется на 2028 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двигатель для высокоскоростного поезда прошел успешные испытания в Челябинске. Минтранс объявил о начале полномасштабного строительства высокоскоростной магистрали. Время поездки в поезде ВСМ Москва – Валдай составит менее двух часов.