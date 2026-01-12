Двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошел испытания в Челябинске

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении РЖД отмечается: «Тяговый асинхронный двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания. Тестирование проводили на площадке завода-изготовителя», передает РИА «Новости».

Новый двигатель ТАД-650 мощностью 650 киловатт выделяется высоким коэффициентом полезного действия до 96% при массе 750 килограммов. По эксплуатационным и энергетическим характеристикам, по данным РЖД, отечественная разработка не уступает лучшим мировым аналогам.

Для состава из восьми вагонов потребуется восемь таких двигателей. Моторные тележки будут установлены под первым, третьим, шестым и восьмым вагонами, что обеспечит равномерное распределение тяги по поезду. Остальные вагоны получат немоторные тележки.

Производством поезда занимается завод «Уральские локомотивы» (группа «Синара»). Первые испытания новых составов на тестовом участке между Зеленоградом и Тверью запланированы на осень 2027 года.

Пилотным проектом для высокоскоростного движения станет ВСМ Москва – Петербург, которую планируют полностью запустить в 2028 году. Время в пути между столицами по новой линии составит 2 часа 15 минут, тогда как сейчас оно превышает четыре часа.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что полномасштабные строительные работы на ВСМ Москва – Петербург стартуют в 2026 году, акцент будет на пилотном участке Зеленоград – Тверь.

Напомним, вице-премьер Виталий Савельев сообщал, что к 2045 году протяженность сети высокоскоростных дорог в России достигнет более 4,5 тыс. км, по которым будут курсировать около 300 поездов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, варианты развития высокоскоростных магистралей, включая маршрут до Казани, подготовят для презентации президенту в марте. Росстандарт уже ведет работу по 45 новым ГОСТам для проекта ВСМ между Москвой и Петербургом.