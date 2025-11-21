Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Глава ФНС сообщил о снижении числа регистрирующихся на Кипре компаний из России
Глава ФНС Егоров: Компании из России стали реже открывать бизнес на Кипре
Количество российских фирм, регистрирующих бизнес на Кипре, уменьшилось на 30%, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Егоров пояснил, что Кипр долгое время считался основным направлением для регистрации российского бизнеса за рубежом, передает ТАСС.
В то же время он отметил заметное увеличение числа компаний, выбирающих для регистрации страны Евразийского союза, подчеркнув, что здесь рост достиг кратных значений.
Глава ФНС отдельно отметил необходимость создания комфортных условий для бизнеса внутри страны, подчеркнув важность установления полноценного налогообложения одновременно для обеих сторон.
Ранее на встрече с Путиным глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%. Он также сообщил, что ОАЭ заняли первое место по объему активов российских компаний за границей.