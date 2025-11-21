Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%
Федеральная налоговая служба выполнит план по поступлениям в федеральный бюджет России в 2025 году с ростом на 8%, сообщил глава ФНС Даниил Егоров президенту Владимиру Путину в ходе встречи.
По словам Егорова, сумма поступлений достигнет примерно 27 трлн рублей, что соответствует параметрам, заложенным в бюджете страны, передает РИА «Новости».
По итогам первых десяти месяцев 2025 года налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 3,5 трлн рублей и составили 49 трлн рублей. Егоров отметил, что основные доходы формируются за счет ненефтегазовых поступлений, а доля нефтегазовых доходов составляет только 30%.
«Если говорить о том, какой мы прогнозируем конец года, то рассчитываем, что мы федеральный бюджет выполним с ростом 8%. То есть мы выйдем примерно к 27 трлн рублей. Что, собственно, и соответствует прогнозам, которые заложены в бюджет», – подчеркнул Егоров.
По словам главы ФНС, прирост поступлений и значительная доля ненефтегазовых доходов обеспечивают устойчивость бюджетной системы России.
Путин принял Егорова в Кремле в День работника налоговых органов, по итогам встречи глава ФНС доложил Путину о состоянии налоговых поступлений и бюджетной устойчивости страны.
Ранее Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.