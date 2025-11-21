Глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%

Глава ФНС Егоров: Поступления в бюджет России вырастут на 8%

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Егорова, сумма поступлений достигнет примерно 27 трлн рублей, что соответствует параметрам, заложенным в бюджете страны, передает РИА «Новости».

По итогам первых десяти месяцев 2025 года налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 3,5 трлн рублей и составили 49 трлн рублей. Егоров отметил, что основные доходы формируются за счет ненефтегазовых поступлений, а доля нефтегазовых доходов составляет только 30%.

«Если говорить о том, какой мы прогнозируем конец года, то рассчитываем, что мы федеральный бюджет выполним с ростом 8%. То есть мы выйдем примерно к 27 трлн рублей. Что, собственно, и соответствует прогнозам, которые заложены в бюджет», – подчеркнул Егоров.

По словам главы ФНС, прирост поступлений и значительная доля ненефтегазовых доходов обеспечивают устойчивость бюджетной системы России.

Путин принял Егорова в Кремле в День работника налоговых органов, по итогам встречи глава ФНС доложил Путину о состоянии налоговых поступлений и бюджетной устойчивости страны.

Ранее Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.