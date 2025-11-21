Егоров: ОАЭ заняли первое место по объему активов российских компаний за границей

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в настоящее время наблюдается более 1 трлн активов российских компаний, сосредоточенных именно в Арабских Эмиратах, передает ТАСС.

«И у нас лидер вырвался – Объединенные Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах», – заявил Егоров.

Также Егоров отметил, что Россия работает над новыми соглашениями об обмене налоговой информацией с Катаром и Оманом, а дополнительные соглашения уже заключены с Эмиратами и Малайзией. Такой обмен информацией, по словам главы ФНС, дает возможность не только защитить российские инвестиции за рубежом, но и избежать двойного налогообложения.

Ранее на встрече с Путиным глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%.