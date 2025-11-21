Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
ОАЭ заняли первое место по объему активов российских компаний за границей
Егоров: ОАЭ заняли первое место по объему активов российских компаний за границей
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты вышли в лидеры по объему активов российских компаний за рубежом.
По его словам, в настоящее время наблюдается более 1 трлн активов российских компаний, сосредоточенных именно в Арабских Эмиратах, передает ТАСС.
«И у нас лидер вырвался – Объединенные Арабские Эмираты. Мы уже наблюдаем более триллиона активов наших компаний в Арабских Эмиратах», – заявил Егоров.
Также Егоров отметил, что Россия работает над новыми соглашениями об обмене налоговой информацией с Катаром и Оманом, а дополнительные соглашения уже заключены с Эмиратами и Малайзией. Такой обмен информацией, по словам главы ФНС, дает возможность не только защитить российские инвестиции за рубежом, но и избежать двойного налогообложения.
Ранее на встрече с Путиным глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%.