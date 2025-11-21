Российский хоккеист «Айлендерс» Шабанов набрал три очка в матче с «Детройтом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал убедительную победу над «Детройтом» со счетом 5:0 в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ, передает ТАСС. Максим Шабанов стал настоящим героем встречи, оформив две шайбы и добавив к ним результативную передачу. После матча его признали лучшим игроком.

Помимо Шабанова, голами отметились Калум Ритчи, Мэтью Барзал и Бо Хорват. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков по своим воротам, оформив второй «сухой» матч в нынешнем сезоне – по итогам встречи он был признан третьей звездой игры.

В нынешнем сезоне на счету Шабанова три шайбы и три голевые передачи в девяти играх. «Детройт» сохраняет лидерство в Атлантическом дивизионе с 25 очками после 21 игры, а «Айлендерс» занимают третью позицию в Столичном дивизионе, имея 26 очков в 21 матче.

Следующий матч «Детройта» состоится 22 ноября дома против «Коламбуса», а «Айлендерс» в этот же день встретятся с «Сент-Луисом» на своем льду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вратарь Игорь Шестеркин стал первой звездой дня в НХЛ. Евгений Малкин вошел в число тридцати лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр Овечкин набрал свое первое очко в сезоне НХЛ.