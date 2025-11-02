  • Новость часаКимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    The National Interest сообщил о поражении Patriot на Украине российскими «Искандерами»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    36 комментариев
    2 ноября 2025, 16:25 • Новости дня

    Филиппины и Канада подписали договор о военном сотрудничестве

    Подписано соглашение о военном сотрудничестве Филиппин и Канады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Филиппины договорились с Канадой о проведении совместных военных учений в рамках подписанного договора о сотрудничестве в сфере обороны, сообщил Глава национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро.

    Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Филиппинами и Канадой подписано, передает ТАСС. Этот документ предусматривает, что канадские военные смогут находиться на территории Филиппин для проведения совместных учений.

    Глава национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил: «В основе этого соглашения о статусе иностранных вооруженных сил лежит сохранение основанного на правилах международного порядка». Министр уточнил, что соглашение вступит в силу только после одобрения президентом Фердинандом Маркосом – младшим и последующей ратификации сенатом.

    Подобные соглашения определяют правовой статус иностранных военных на территории принимающей страны. С 1999 года Филиппины имеют аналогичный договор с США, в рамках которого в республике размещается девять баз американских военных. Также Филиппины позволили австралийским и новозеландским вооруженным силам развертываться на своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппины подписали «Соглашения Артемиды» США по Луне. Власти КНР ранее заявили о незаконном заходе двух филиппинских самолетов в район рифа Хуанъянь, суверенитет над которым оспаривают Китай и Филиппины.

    Ранее военные КНР вытеснили филиппинский фрегат из района рифа Скарборо.

    1 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    Украинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
    Украинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Красноармейске (украинское название – Покровск), стали складывать оружие и переходить на сторону противника, о чем сообщили пленные, чти показания предоставило Минобороны России.

    Украинские военнослужащие, находившиеся в окружении в Красноармейске (Покровске), начали сдаваться российским силам, передает ТАСС.

    Минобороны России предоставило показания одного из пленных – Вячеслава Кревенко. Он заявил, что командование давно покинуло военнослужащих, вследствие чего он с сослуживцем пытался организовать оборону в частном доме, но позднее решил сложить оружие. По его словам, «командир нас давно бросил», а сопротивление перестало иметь смысл из-за предательства офицеров.

    «Потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было», – сказал Кревенко.

    Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко рассказал о событиях последней недели перед пленением в Красноармейске.

    Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

    На Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.

    Комментарии (19)
    1 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США

    СМИ сообщили о сотрудничестве пропавшего бизнесмена Усольцева с США

    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США
    @ Ирина Усольцева/VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава пропавшей в сентябре красноярской семьи Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе, сообщают СМИ.

    Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.

    После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.

    Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.

    Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.

    Комментарии (18)
    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 03:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты

    Песков: Россия заинтересована в сохранении мира между Венесуэлой и США

    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия заинтересована в стабильности между Венесуэлой и США и поддерживает контакты с Каракасом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось в мирном русле, и чтобы в регионе не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций. Мир и так полон конфликтных ситуаций. Новые конфликтные ситуации не нужны», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он прокомментировал публикацию Washington Post, где заявлялось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обращался к Москве с просьбой о поставках ракет, радаров и самолетов из-за военного давления со стороны США.

    По словам представителя Кремля, Россия внимательно следит за происходящим в Венесуэле. Также Песков подтвердил наличие регулярных контактов между Москвой и Каракасом, напомнив о различных договорных обязательствах между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Комментарии (19)
    1 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    @ IMAGO/Michael Gstettenbauer/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие клиенты из России и Белоруссии получили письма от банка Revolut с требованием предоставить вид на жительство или гражданство Евросоюза для продолжения банковского обслуживания.

    В случае отсутствия этих документов банк уведомил о закрытии счетов до конца года, передает «Фонтанка». Цитируя сообщение банка, клиенты сообщают, что им запрещено пополнять баланс, расплачиваться картой, снимать наличные и осуществлять переводы через систему Revolut до выполнения требований.

    Компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Revolut позволял открывать счета на долгосрочной визе, он популярен среди мигрантов из России и Белоруссии. Основной причиной ужесточения мер банк назвал 19 пакет санкций Евросоюза, который якобы запрещает финансовые услуги гражданам России и Белоруссии без европейского гражданства или ВНЖ.

    Британские СМИ отмечают, что в официальных разъяснениях Евросоюза такие меры не упоминались напрямую, а санкции охватывали лишь работу с российскими банками и платежными системами.

    В июле ЕС ввел полный запрет на финансовые операции с Белоруссией.

    Комментарии (10)
    2 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    Кимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские спецслужбы предпринимали неоднократные попытки эвакуировать группу иностранцев из района Красноармейска, передает ТАСС.

    «Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт», – заявил Кимаковский.

    Он добавил, что были предприняты несколько подобных попыток. Сейчас уточняется информация о том, что произошло с вертолетом и его пассажирами.

    Напомним, в воскресенье ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска.

    Накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    Комментарии (5)
    2 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска

    Кимаковский сообщил о пресечении новой высадки десанта ГУР под Красноармейском

    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Вооруженные силы России пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные снова предприняли попытку десантирования в этом районе, однако российские подразделения оперативно атаковали высаженную группу, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил: «ГУР снова пыталось высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые».

    Напомним, что накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    Комментарии (4)
    1 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске

    Поддубный: «Азов» не хочет идти деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске

    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Формирования «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказывается предпринимать попытки деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название – Покровск), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный в Telegram опубликовал снимки, на которых, по сообщениям украинской стороны, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) запечатлен «по пути, а позже и на позициях ВСУ на Красноармейском направлении».

    При этом, отметил Поддубный, украинский главнокомандующий Александр Сырский «игнорируя реальность, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова». «А вот боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов. Не складывается сегодня у хлопцев перемога. Даже медийная», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спецназ предпринял попытку высадиться с вертолета в районе окруженного Красноармейска. Вся группа украинских силовиков была ликвидирована. Украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали сдавать оружие. Высказываются версии, что главу ГУР могли специально подставить с операцией спецназа.

    Комментарии (5)
    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

    WP: Возможности «Посейдона» делают его «оружием Франкенштейна»

    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    Комментарии (16)
    2 ноября 2025, 12:52 • Новости дня
    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS

    Ученые ИКИ РАН установили связь ускорения 3I/ATLAS со вспышками на Солнце

    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS
    @ International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist/wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    В период сближения с Солнцем объект 3I/ATLAS подвергся как минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, что могло повлиять на его траекторию, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Дополнительное негравитационное ускорение «межзвездного корабля» 3I/ATLAS может быть вызвано ударами крупных солнечных вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал лаборатории.

    По данным ученых, при приближении к перигелию объект подвергся минимум пяти мощным выбросам солнечной плазмы, зарегистрированным с 23 по 27 октября.

    Особенно выделяется удар от 24 октября, вызванный сильной солнечной вспышкой класса X. Эта вспышка произошла на обратной стороне Солнца за двое суток до инцидента с 3I/ATLAS, уточняют специалисты.

    Ученые подчеркивают, что передача явного импульса ядру кометы от солнечного ветра исключена: плотность плазмы слишком мала для заметного кинетического воздействия. Однако высокотемпературная плазма – до 1 млн градусов – могла значительно нарушить структуру кометного хвоста и повлиять на режим испарения газа и пыли, что формирует реактивную тягу кометы.

    Как отмечает лаборатория, солнечные центры активности, оказывавшие влияние на 3I/ATLAS, теперь поворачиваются к Земле – их наблюдение уже началось. Утром спутники, находящиеся возле нашей планеты, зафиксировали первые сильные солнечные вспышки. По прогнозу специалистов, на предстоящей неделе земную атмосферу могут ждать новые испытания связанных с этим явлений.

    Напомним, в воскресенье на Солнце возобновились вспышки четвертого уровня активности.

    Ученые 22 октября заявляли, что облако плазмы через двое суток накроет межзвездную комету 3I/ATLAS.

    Ранее астрономы зафиксировали аномальную эволюцию этой кометы.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    Euroclear начал разблокировать активы россиян без лицензии американского OFAC

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С середины сентября российские инвесторы могут разблокировать активы в Euroclear без американской лицензии OFAC при отсутствии участия в сделке американских организаций, сообщил брокер, работающий по таким кейсам, а также подтвердил юрист Глеб Бойко.

    Бельгийский депозитарий Euroclear начал разблокировать активы инвесторов из России без необходимости получения лицензии американского OFAC, пишет РБК. Об этом сообщил брокер, работающий по таким кейсам, а также подтвердил юрист Глеб Бойко. По словам Бойко, об успешной разблокировке известно минимум в трех случаях у разных брокеров. Новый порядок согласовали с депозитарием около полутора месяцев назад.

    «Особенность в том, что при отсутствии вовлечения в транзакцию по разблокировке американских лиц Euroclear не будет требовать лицензию OFAC даже для активов с американским происхождением», – подчеркнул Бойко. Для снятия ограничений требуется бельгийская лицензия Казначейства. Такие условия подходят большинству инвесторов.

    В пресс-службе Национального расчетного депозитария подтвердили получение разъяснений от Euroclear. Клиентов уведомили о новых возможностях, рассказали в НРД. При этом автоматического снятия блокировок не произойдет – решение принимается после внутреннего комплаенс-процедуры Euroclear по каждому кейсу.

    Письмо с подтверждением таких изменений по процедуре получили также юристы Delcredere. О схожих одобрениях заявили в BGP Litigation – их клиенты смогли добиться согласований по внутренним переводам заблокированных бумаг весной 2025 года. Однако реализация возможна была только с осени из-за технической замены брокера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российским инвесторам удалось вернуть примерно половину ранее замороженных активов.

    Между тем Еврокомиссия рассчитывает добиться поддержки Бельгии в вопросе конфискации оставшихся российских активов для предоставления кредитов на Украину до декабря.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.

    Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.

    Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.

    Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.

    По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.

    Комментарии (12)
    1 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»

    Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» проектировалась как носитель «Посейдона»

    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду на заводе «Севмаш», была специально разработана для новейшего ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

    По словам Кравченко, АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Адмирал отметил, что проектирование и строительство лодки было полностью подчинено задачам оснащения такими комплексами, передает РИА «Новости».

    Кравченко также уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний займет не более полугода, учитывая актуальные требования и сроки.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Аналитик Борис Джерелиевский отметил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему скрытно двигаться на большой глубине.

    Комментарии (8)
    1 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытательный полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы текущего года.

    Первый полет опытного образца самолета «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 запланирован на конец 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник.

    Отмечается, что сразу после проведения испытательного полета начнется активная работа по сертификации новых комплектующих. В частности, Росавиация рассчитывает, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 завершится в первом квартале 2026 года.

    Получение сертификата типа на сам самолет «Байкал» также планируется в 2026 году. Разработчик подчеркивает, что применение отечественных компонентов позволит повысить независимость российского авиастроения и обеспечить создание полностью российского легкого многоцелевого воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от 10 до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    Комментарии (9)
    2 ноября 2025, 10:33 • Новости дня
    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики

    Дмитриев заявил о связи нападения в Британии с миграционной политикой

    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прокомментировал нападение в британском Хантингдоне, причислив его к последствиям ошибочной иммиграционной политики страны.

    Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на нападение в британском городе Хантингдон, передает ТАСС.

    Дмитриев заявил: «Ужасное нападение в Хантингдоне – еще один трагический пример провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности».

    В своем комментарии в соцсети Х он отметил, что реакция британских властей на совершенное в Хантингдоне преступление свидетельствует о неспособности признавать ошибки и предотвращать будущие угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Англии несколько человек пострадали в результате нападения с ножом на пассажиров поезда. Двое напавших на поезд были задержаны.

    Ранее в октябре возле синагоги в Манчестере произошли наезд на прохожих и нападение с ножом.

    А в июле в центре Лондона на коммерческом объекте при поножовщине погибли двое мужчин, еще двое получили ранения.

    Комментарии (22)
    1 ноября 2025, 22:46 • Новости дня
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    Посольство России призвало газету Sabah опровергнуть статью о вилле на Босфоре
    @ Christian Koehn/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Статья газеты Sabah о решении суда по поводу виллы Тарабья содержит факты, которые намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью, заявило посольство России в Турции.

    Посольство России в Анкаре обратилось к турецкой газете Sabah с требованием опровергнуть статью о судьбе виллы на берегу Босфора в Стамбуле, передает РИА «Новости». Газета сообщала, что суд якобы присудил этот объект недвижимости наследникам дипломата царской России Николая Свечина, отказав в его передаче российской стороне, минфину Турции и местному управлению вакфов.

    В посольстве заявили, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. По данным посольства, дело продолжает находиться на рассмотрении в суде, окончательное решение не вынесено.

    Представитель российской стороны адвокат Селим Сарыибрагимоглу уже передал в редакцию Sabah подробную информацию по делу.

    Дипломаты подчеркнули, что официальное предложение об исправлении и опровержении было направлено руководству издания на основании статей 14 и 15 Закона о печати Турции № 5187. В статье Sabah также отмечалось, что вилла с участком в районе Тарабья была куплена Николаем Свечиным в 1868 году, в 2022 году ее оценивали почти в 17 млн долларов, а сейчас – более чем в 35 млн долларов.

    Посольство России настаивает, что рассмотрение дела продолжается и никаких финальных решений турецкий суд не выносил.

    Ранее газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле признал право потомков российского дипломата Николая Исвечина на виллу с прилегающими 10 га земли на побережье Босфора.

    Комментарии (8)
    Главное
    Путин лично организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале
    Психотерапевт назвал ошибки собирающихся «отоспаться за выходные» людей
    Отец Илона Маска пожаловался на запрет мнения о России в Британии
    Советник Байдена назвал болезнь президента «пощечиной Бога»
    Ученые сообщили о мощных ударах по «инопланетному кораблю» 3I/ATLAS
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии
    «Ненавидящий все русское» представитель ЕС прибыл в Екатеринбург

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром». Кто он такой – и как быстро Евросоюз избавится от балласта в лице Каи Каллас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    • Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации