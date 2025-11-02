Филиппины и Канада подписали договор о военном сотрудничестве

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Филиппины договорились с Канадой о проведении совместных военных учений в рамках подписанного договора о сотрудничестве в сфере обороны, сообщил Глава национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро.
Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Филиппинами и Канадой подписано, передает ТАСС. Этот документ предусматривает, что канадские военные смогут находиться на территории Филиппин для проведения совместных учений.
Глава национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил: «В основе этого соглашения о статусе иностранных вооруженных сил лежит сохранение основанного на правилах международного порядка». Министр уточнил, что соглашение вступит в силу только после одобрения президентом Фердинандом Маркосом – младшим и последующей ратификации сенатом.
Подобные соглашения определяют правовой статус иностранных военных на территории принимающей страны. С 1999 года Филиппины имеют аналогичный договор с США, в рамках которого в республике размещается девять баз американских военных. Также Филиппины позволили австралийским и новозеландским вооруженным силам развертываться на своей территории.
