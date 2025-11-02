Филиппины и Канада подписали договор о военном сотрудничестве

Подписано соглашение о военном сотрудничестве Филиппин и Канады

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Филиппинами и Канадой подписано, передает ТАСС. Этот документ предусматривает, что канадские военные смогут находиться на территории Филиппин для проведения совместных учений.

Глава национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил: «В основе этого соглашения о статусе иностранных вооруженных сил лежит сохранение основанного на правилах международного порядка». Министр уточнил, что соглашение вступит в силу только после одобрения президентом Фердинандом Маркосом – младшим и последующей ратификации сенатом.

Подобные соглашения определяют правовой статус иностранных военных на территории принимающей страны. С 1999 года Филиппины имеют аналогичный договор с США, в рамках которого в республике размещается девять баз американских военных. Также Филиппины позволили австралийским и новозеландским вооруженным силам развертываться на своей территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Филиппины подписали «Соглашения Артемиды» США по Луне. Власти КНР ранее заявили о незаконном заходе двух филиппинских самолетов в район рифа Хуанъянь, суверенитет над которым оспаривают Китай и Филиппины.

Ранее военные КНР вытеснили филиппинский фрегат из района рифа Скарборо.