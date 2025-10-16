Пекин обвинил Филиппины во вторжении авиации в спорную зону

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель Управления береговой охраны Китая Лю Дэцзюнь сообщил, что два филиппинских разведывательных самолета 16 октября незаконно пересекли воздушное пространство над рифом Хуанъянь, передает ТАСС.

В заявлении на странице Управления в социальной сети WeChat отмечается, что китайская береговая охрана отслеживала перемещения филиппинской авиации, обеспечивала контроль и приняла меры по вытеснению самолетов. По словам Лю Дэцзюня, Манила в последнее время регулярно отправляет авиацию к спорному рифу и совершает действия, которые КНР расценивает как провокации.

Лю Дэцзюнь подчеркнул: «Мы предупреждаем филиппинскую сторону о необходимости немедленного прекращения нарушений, провокаций и подстрекательской пропаганды. Хуанъянь – неотъемлемая часть китайской территории. Береговая охрана КНР на законных основаниях будет продолжать правоохранительные мероприятия для защиты национальных прав и интересов Китая в этих водах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, филиппинское судно столкнулось с кораблем КНР в акватории Южно-Китайского моря. Военные КНР ранее вытеснили филиппинский фрегат из района рифа Скарборо. Китай также вытеснил филиппинские суда из спорных районов Южно-Китайского моря.