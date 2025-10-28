Малайзия и Филиппины подписали «Соглашения Артемиды» США по Луне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Малайзия и Филиппины подписали «Соглашения Артемиды» – международные договоры, инициированные США для регулирования освоения Луны, сообщает ТАСС.

В заявлении Государственного департамента отмечается: «Филиппины и Малайзия взяли на себя обязательства следовать принципам безопасного и прозрачного освоения космоса, подписав «Соглашения Артемиды». Благодаря этому число подписавших их стран достигло 59».

Инициатива получила название в честь американской лунной программы и закрепляет правила добычи лунных ресурсов, а также создание «зон безопасности» для защиты интересов исследователей. Соглашения предусматривают совместную деятельность по исследованию и освоению Луны, а в будущем – Марса.

Соглашения Артемиды состоят из ряда двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Россия и Китай к инициативе не присоединялись, следовательно, правовые рамки документа не распространяются на их космические программы. Одним из ключевых пунктов соглашений также названа идея предотвращения вредоносного вмешательства в работу исследовательских миссий на Луне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США могут предложить России совместный полет на Марс в обмен на мир на Украине. Саудовская Аравия присоединилась к «Соглашению Артемиды», инициированному США. Франция стала участником «Соглашений Артемиды» в рамках международного сотрудничества по освоению космоса.