Саудовская Аравия присоединилась к «Соглашению Артемиды» от США

Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена

Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.

Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости».

«Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер.

А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер.

Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.

«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт.

Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.