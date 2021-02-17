Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА

Москва отказала в визе кандидату на должность руководителя представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны Вашингтона, при этом российская сторона надеется, что подобные проблемы будут преодолеваться, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Да, это был ответный шаг. Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты – конкретно по линии НАСА я бы не сказал, что мы с этим серьезно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место – что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале – ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне», – заявил Рябков РИА «Новости».

Ранее о том, что кандидат на должность руководителя представительства НАСА в России не получил дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Имя кандидата на должность руководителя представительства НАСА в России собеседники не уточнили.

В то же время Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды».

«Нас тревожит де-факто закладываемая в эту политику США концепция игнорирования необходимости выработки коллективных норм работы на Луне и дальнейшего освоения космического пространства. Но важно было то, что этот диалог продолжался. И мы хотим, чтобы это осуществлялось при администрации Байдена в спокойном, рабочем деидеологизированном ключе», – подчеркнул замглавы МИД.