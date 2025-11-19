Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
«Дочка» «ЛУКОЙЛа» Teboil завершила работу в Финляндии
Сеть Teboil, принадлежащая «ЛУКОЙЛу» с 2005 года, начала поэтапное закрытие около 400 автозаправок в Финляндии после завершения продаж топлива.
Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» Teboil в Финляндии начала подготовку к прекращению своей деятельности, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте компании.
«Компания готовится к прекращению своей деятельности», – сообщили представители Teboil. В организации уточнили, что все примерно 400 автозаправочных станций Teboil на территории Финляндии будут закрываться поэтапно по мере распродажи остатков топлива.
Teboil была основана в Финляндии еще в 1934 году, а c 2005 года полноправным владельцем компании выступает российский «ЛУКОЙЛ».
Ранее министерство финансов США предоставило временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «ЛУКОЙЛа», а также разрешило проводить операции с «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.
Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».
Компания «ЛУКОЙЛ» подала ходатайство о продлении срока разрешенных транзакций в министерство финансов США.