  • Новость часаПутину показали российского антропоморфного робота
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
    Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 18:48 • Новости дня

    «Дочка» «ЛУКОЙЛа» завершила работу в Финляндии

    «Дочка» «ЛУКОЙЛа» Teboil завершила работу в Финляндии

    Tекст: Ольга Иванова

    Сеть Teboil, принадлежащая «ЛУКОЙЛу» с 2005 года, начала поэтапное закрытие около 400 автозаправок в Финляндии после завершения продаж топлива.

    Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» Teboil в Финляндии начала подготовку к прекращению своей деятельности, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте компании.

    «Компания готовится к прекращению своей деятельности», – сообщили представители Teboil. В организации уточнили, что все примерно 400 автозаправочных станций Teboil на территории Финляндии будут закрываться поэтапно по мере распродажи остатков топлива.

    Teboil была основана в Финляндии еще в 1934 году, а c 2005 года полноправным владельцем компании выступает российский «ЛУКОЙЛ».

    Ранее министерство финансов США предоставило временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «ЛУКОЙЛа», а также разрешило проводить операции с «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.

    Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».

    Компания «ЛУКОЙЛ» подала ходатайство о продлении срока разрешенных транзакций в министерство финансов США.

    19 ноября 2025, 08:19 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим во вторник попытался нанести ракетный удар с помощью четырех американских оперативно-тактических ракет ATACMS по Воронежу, в ответ ВС России поразили место запуска ракетами ОТРК «Искандер», сообщило Минобороны России.

    Украинская сторона в 14.31 мск 18 ноября попыталась ударить по гражданским объектам в Воронеже ракетами ATACMS, все четыре запущенные ракеты были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь» и ЗРС С-400, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Обломки американских ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и на один частный дом.

    Мирные граждане не пострадали.

    Воздушная разведка оперативно установила место запуска ATACMS в Харьковской области, им оказался населенный пункт Волосская Балаклея, находящийся в 50 километрах к юго-востоку от Чугуева.

    Там засекли две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня MLRS.

    ОТРК «Искандер-М» ударил по этой позиции, две установки MLRS с боекомплектом и личным составом были уничтожены. ВСУ потеряли боевые расчеты в количестве до 10 человек, заключили в Минобороны.

    Также в ночь со вторника на среду над Воронежской областью сбили 14 украинских БПЛА. Всего же за этот период над Россией поразили 65 украинских дронов.

    Комментарии (15)
    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    Силуанов сообщил о готовности ответить на конфискацию активов России Западом

    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    Напомним, Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к кабмину из-за изъятия активов в Европе.

    Комментарии (27)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 10:44 • Новости дня
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

    Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где у него планировалась встреча с Владимиром Зеленским, сообщили источники.

    Уиткофф отложил свою поездку в Турцию, пишет Axios со ссылкой на источники на Украине и в США.

    При этом спецпосланник президента США ранее проводил встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами. На них обсуждались детали будущей встречи с Зеленским.

    Во вторник источники сообщали, что Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Турции.

    После этого стали появляться сообщения о том, что встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком также отменена на фоне коррупционного скандала на Украине.

    Кроме того, в прессе указывали, что США создают новый план урегулирования конфликта на Украине, ведутся «тайные» консультации с Россией.

    При этом в среду Зеленский прибыл на территорию Турции.

    Комментарии (8)
    19 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    Мединского насмешило переименование императоров на Украине
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произведенная киевским режимом замена имен императоров Российской империи Николая I и Николая II насмешила помощника президента России Владимира Мединского.

    К списку запрещенных на Украине были отнесены Николай I и Николай II, их обозначили там как «Микола Перший» и «Микола Другий», передает РИА «Новости».

    В разрешенный список попал писатель Николай Гоголь под именем «Микола Гоголь» – как «известный собиратель украинского фольклора».

    Мединский отметил в статье для «Комсомольской правды», что в украинском списке оказались главным образом русские классики XVIII и XIX веков – представители театра, литературы, музыки, искусства.

    «Особые заслуги обнаружились у «Миколы» Гоголя как (не смейтесь) известного «собирателя украинского фольклора». «Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» – оба отныне на Украине запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», – указал он.

    Также Мединский указывал, что происходящее на Украине стало трагедией для всего русского мира и последствием накопленных ошибок.

    Он отмечал, что возвращение прежних русских названий городам, таким как Днепропетровск и Елизаветград, является правильным шагом.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 19:08 • Новости дня
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе

    NASA анонсировало открытый брифинг из-за межзвездного объекта 3I/ATLAS

    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    NASA готовит открытую для прессы презентацию, чтобы обсудить уникальный межзвездный объект 3I/ATLAS возрастом более 7,5 млрд лет и его аномальные особенности.

    NASA намечает провести брифинг, посвященный изучению межзвездного объекта 3I/ATLAS, пишет РИА «Новости». Брифинг объявлен открытым для СМИ и будет доступен в онлайн-трансляции.

    В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН уточняют, что подробный состав готовящихся к публикации материалов не раскрывается, однако среди них могут оказаться ранее закрытые снимки космической камеры HiRISE, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, функционирующей на орбите Марса. Эти изображения называют самыми точными из существующих для объекта 3I/ATLAS.

    Объект 3I/ATLAS впервые заметили 1 июля, и исследования показали, что это межзвездная комета, диаметр комы которой достигает 24 километров. По предварительным оценкам специалистов, возраст уникального объекта превышает 7,5 млрд лет, что делает его старше Солнца примерно на три миллиарда лет. В сентябре астрофизик Ави Леб заявил о проявлении «аномальной эволюции» объекта 3I/ATLAS, которая выразилась в изменении его цвета при пролете через Солнечную систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 километров в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    Комментарии (37)
    18 ноября 2025, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии

    Эксперт Мочалов объяснил, почему креветки стали стоить дешевле красной рыбы

    Эксперт: Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии
    @ IMAGO/Filippo Carlot/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Рынок креветок недавно пережил кризис перепроизводства. А производители семги столкнулись с неблагоприятными климатическими явлениями в Тихом океане и лососевыми вшами. Поэтому креветки теперь стоят дешевле красной рыбы, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

    «На внутреннем российском рынке достаточный объем красной рыбы, креветок и другой деликатесной продукции. Потребности закрываются добычей дикого лосося и креветок, аквакультурой (выращивание на рыбных фермах) и импортом. Красная рыба и креветки – продукция высокого ценового сегмента, но внутри него есть градация», – говорит Мочалов.

    Если сравнивать аквакультурный лосось (семгу и форель) и креветки, то вторые дешевле за счет более широкого предложения и спроса, продолжает собеседник. Семгу производят в России и импортируют (в основном из Чили), это премиум-сегмент. Форель дешевле за счет большего объема отечественного и импортного предложения. В России ее выращивают по всей стране, а импортную поставляют из Турции и Китая.

    По его словам, 2023-2024 годы были сложными для производителей аквакультурной семги. Климатическое явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат) сократило перуанский вылов анчоусов и повысил цены на корма для рыбы, а лососевые вши (мелкие ракообразные эктопаразиты, поражают лососевых, являются причиной высокой смертности молодых рыб – прим. ВЗГЛЯД) уменьшили производство в Норвегии.

    «У аквакультурных креветок короткий цикл производства. В 2023 и 2024 годах цены были низкими из-за перепроизводства, поэтому в прошлом году Эквадор даже начал сокращать их выпуск. На рынок повлияли также антидемпинговые тарифы США против азиатских производителей, снижение спроса в Китае. Кроме того, европейский рынок сейчас достаточно насыщен», – делится Мочалов. На российском рынке вылов креветок держится на уровне прошлого года – около 25 тыс. тонн, поясняет эксперт. Основными же зарубежными поставщиками сейчас являются Эквадор, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия, КНР, Саудовская Аравия.

    «По данным маркетинговых агентств, рыба и морепродукты все чаще позиционируются как удовольствие и «вкусняшки», что создает возможность для роста. В категорию входят красная и черная икра, роллы, суши, охлажденная и слабосоленая рыба. Растет спрос на белковую продукцию как на качественную и «чистую» пищу. Сегмент морепродуктов растет, а обычная рыба среднего и нижнего ценового сегмента проседает: покупатели выбирают продукцию «вкусно-деликатесно». Люди, действительно, начали оценивать качество и закреплять свои предпочтения за конкретным продуктом/брендом», – замечает аналитик.

    Мочалов подчеркивает, что производители сейчас предлагают большой ассортимент рыбы и морепродуктов, поэтому важно отбросить стереотипы и присмотреться к рыбным полкам, на которых много полезной и доступной рыбы: минтая, пикши, хека, путассу, наваги.

    Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков исключил вероятность плохой лососевой путины на ближайшие годы. Он отметил, что для отрицательных тенденций отсутствуют предпосылки.

    Комментарии (12)
    18 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции, в том числе на Сумском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование ВСУ приняло решение направлять женщин в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за нехватки личного состава. В эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Андрей Марочко заявил, что информация о переброске женщин поступает сейчас с этого участка фронта.

    Марочко уточнил, что решению способствовали вынужденные переброски подразделений ВСУ с одного направления на другое. Первоначально части перемещались с Запорожья в Сумскую область на фоне обострения ситуации, затем – в Купянск после начала активных боевых действий там.

    По словам Марочко, одновременные активные действия российских войск на нескольких направлениях оказали серьезное давление на украинское командование. Эксперт подчеркнул, что оперативная обстановка остается напряженной в Харьковской области, Запорожье и Днепропетровске, что говорит о масштабности боев на фронте. Он указал, что стратегическая инициатива сейчас у российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска не достигли успеха.

    Он спрогнозировал перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области.

    Командование 129-й бригады Украины привлекает женщин-военнослужащих, направляя их на позиции в качестве водителей из-за массового дезертирства среди мужчин.

    Комментарии (16)
    19 ноября 2025, 14:51 • Новости дня
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    Посол Дарчиев: США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией

    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты отказываются обсуждать возможность возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Госдепартамент также не идет на диалог о возврате шести объектов дипломатической недвижимости, которые, по его словам, де-факто были конфискованы у России и перешли под контроль американских спецслужб.

    Он отметил, что эти объекты являются частной собственностью России, однако российские дипломаты и сам посол не могут попасть на их территорию, поскольку «американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов». По его словам, позиция Соединенных Штатов по вопросу авиасообщения сопряжена с урегулированием ситуации на Украине на условиях, которые их устраивают.

    Он добавил, что серьезные переговоры по этому поводу Соединенные Штаты готовы начинать только при условии, если будут реальные подвижки по вопросам, связанным с ситуацией на Украине.

    Напомним, 1 октября заместитель главы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

    Ранее Россия передала США документы с предложениями по возобновлению прямого авиасообщения.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил об отсутствии отклика от США по возобновлению авиасообщения.

    Комментарии (9)
    19 ноября 2025, 11:26 • Новости дня
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    В Германии решили проверять «верность» родившихся в России призывников
    @ RAINER UNKEL/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии готовятся новые правила призыва, которые обяжут будущих солдат с двойным гражданством, в том числе России и Казахстана, проходить проверку на лояльность конституции, передает Deutche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Тысячи молодых жителей Германии с двойным гражданством, включая Россию и Казахстан, могут попасть под новые правила призыва, передает Deutche Welle.

    Как сообщает Die Welt со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, среди 340 859 мужчин, родившихся в 2008 году, у 5693 есть второе гражданство, из них у 3691 – российское, у 1620 – казахстанское.

    В декабре Бундестаг рассмотрит законопроект, который предполагает с 2026 года обязательное заполнение анкет и прохождение медкомиссии 18-летними молодыми людьми. Информацию о наличии второго гражданства потребуется указать. Министерство обороны Германии отмечает, что это необходимо для соблюдения обязательств перед страной. В случае нехватки добровольцев для службы возможен призыв по жребию, но этот вопрос еще обсуждается.

    Издание обращает внимание на риски для призывников с российским гражданством, особенно в контексте спецоперации на Украине. Представитель Минобороны заявила: «Для всех, кто пойдет на службу добровольно, должна быть проведена проверка на верность конституции».

    Юрист Фердинанд Вебер полагает, что двойное гражданство может стать препятствием для допуска к военной службе из-за опасений по поводу лояльности и доступа к секретной информации. В МИД Германии уже предупреждали обладателей двойного гражданства о рисках пребывания в России из-за возможного призыва в российские вооруженные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют увеличить численность армии в 2,5 раза.

    За последние четыре года количество отказов от службы в армии Германии выросло в 15 раз.

    Между тем в странах Европы рассматривают возможность массового призыва граждан в армию.

    Комментарии (6)
    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Турции. Зеленский заявил, что планирует провести в Турции переговоры по обмену пленными и мирным инициативам. Москва сообщила, что российские представители не примут участия в этих переговорах.

    Комментарии (14)
    18 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    На кладбище Львова осталось всего 20 мест для боевиков ВСУ

    СМИ: На почетном кладбище Львова осталось лишь 20 мест для бойцов ВСУ

    На кладбище Львова осталось всего 20 мест для боевиков ВСУ
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Львове осталась всего 20 свободных мест на Поле почетных захоронений, где хоронят боевиков ВСУ, власти города ищут новые места для могил, сообщают украинские издания.

    На Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове осталось лишь 20 свободных могильных участков для «захисников». Этот участок рассчитан на 1300 мест. Всего на кладбище приблизительно 300 тыс. могил, однако свободная земля также практически закончилась, пишет KP.RU со ссылкой на портал УНИАН.

    Управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что в ближайшее время городская администрация представит детали нового участка для почетных захоронений.

    Местные чиновники не сообщают, сколько именно свободных мест еще остается на самом Лычаковском кладбище в целом. Украинские СМИ подчеркивают, что кладбище приблизилось к полной заполненности, и городские власти вынуждены срочно искать новую территорию для погребений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в открытых источниках появились кадры крупного кладбища неопознанных украинских военнослужащих «Деевка-2» у Днепропетровска.

    Ранее украинский блогер Анатолий Шарий утверждал, что украинские власти хоронят солдат как неизвестных на новом кладбище под Киевом, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам.

    Украинские кладбища сталкиваются с нехваткой мест для захоронений, а Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат ВСУ, отмечает французская газета Le Monde.

    Комментарии (12)
    19 ноября 2025, 06:28 • Новости дня
    Telegraph: Зеленский теряет связь с реальностью

    Обозреватель Telegraph Мэттьюс: Зеленский теряет связь с реальностью

    Telegraph: Зеленский теряет связь с реальностью
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский демонстрирует отчаяние, вызывающее опасения за будущее Украины, заявил обозреватель Telegraph Оуэн Мэттьюс.

    В статье «Зеленский теряет связь с реальностью» Мэттьюс пишет, что коррупционный скандал в «Энергоатоме» «выглядит особенно отвратительно» на фоне проблем с энергоснабжением на Украине, передает РБК со ссылкой на Telegraph.

    Мэттьюс подчеркивает, что ситуация на Украине становится критической, международное финансирование сокращается, уровень дезертирства растет, российские войска продолжают продвижение, а авторитет Зеленского серьезно подорван, передает ТАСС.

    «Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома», – заявил он.

    Описывая последние договоренности Зеленского по контрактам, в том числе планы приобрести в будущем 100 французских истребителей Rafale и до 150 самолетов Gripen, а также договоренности о поставках американского сжиженного газа через Грецию, обозреватель охарактеризовал их как проявление «магического мышления».

    «Поведение Зеленского – тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние», – заявил он, добавив, что следует «очень опасаться за будущее Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Киев объявили о подготовке сделки по поставке ста истребителей Rafale. Франция на данный момент не располагает необходимыми производственными мощностями, чтобы осуществить поставку такого количества самолетов. У Киева отсутствуют средства для оплаты этих самолетов. Ранее Украина также заключила аналогичную несостоятельную сделку со Швецией на поставку истребителей Gripen E.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Горелкин призвал россиян удалить игру S.T.A.L.K.E.R.
    Горелкин призвал россиян удалить игру S.T.A.L.K.E.R.
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин назвал удаление украинских игр, включая S.T.A.L.K.E.R., разумным шагом для россиян.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил о риске использования игр украинской компании GSC Game World (компания признана нежелательной в России), включая знаменитую серию S.T.A.L.K.E.R., передает ТАСС. По его словам, россиянам «во избежание возможных проблем» стоит избавиться от этих игр. Он объяснил, что подобное решение «будет разумным» в сложившихся обстоятельствах.

    Горелкин также отметил, что в ближайшем будущем российские маркетплейсы могут прекратить продажу игр разработчика с Украины. Он призвал игроков быть внимательнее при выборе контента для установки на личных устройствах.

    Ранее игры GSC Game World уже становились предметом обсуждения из-за их украинского происхождения и позиции разработчиков, вступивших в публичный конфликт с российскими геймерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генеральная прокуратура России признала деятельность украинской компании GSC Game World нежелательной на территории страны.

    Комментарии (9)
    19 ноября 2025, 11:02 • Новости дня
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    Трамп решил возобновить дело по «российскому заговору» против Клинтон
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слушания по возобновлению гражданского иска президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон прошли во вторник в Апелляционном суде 11-го округа в Бирмингеме.

    Трамп обвиняет Клинтон, Демократический национальный комитет и политических союзников в сговоре с целью помешать его победе на выборах 2016 года, по его версии, его оппоненты распространяли лживые сведения о якобы его связях с Россией, пишет Bloomberg.

    Адвокат Трампа Ричард Клу заявил суду, что президент стал жертвой «непрерывной череды противоправных действий». Он указал на моральный ущерб, нанесенный Трампу, и на его значительные финансовые траты. Также апелляция касается отмены почти миллиона долларов штрафа, наложенного за подачу, по мнению суда, необоснованного иска.

    Судьи высказались скептически: председательствующий судья Уильям Прайор признал за нижестоящим судьей право считать иск «политическим манифестом» и указал на недостаточную детализацию претензий Трампа.

    Защита Клинтон настаивала, что претензии Трампа политические, а не юридические, и иск был подан слишком поздно, чтобы его рассматривать.

    Сам иск был отклонен судьей Флориды Дональдом М. Миддлбруксом, который назвал изложенные требования Трампа попыткой вынести политические претензии в юридическую плоскость.

    В ходе своего первого президентского срока в 2020 году Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

    Комментарии (0)
    Главное
    Цистерны с газом загорелись на Урале
    Правительство спрогнозировало снижение цен на АЗС в ближайшее время
    Ходорковский и Гудков внесены в список террористов и экстремистов
    Депутаты «Слуги народа» предложили создать коалиционное правительство Украины
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР
    Для отбора российских космонавтов решили применять ИИ
    Памятник комментатору Уткину открыли на кладбище в Балашихе

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации