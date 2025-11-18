СМИ: Больницы Волгограда проверят после смерти пациентки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку в связи со смертью 64-летней пациентки. Женщина, пережившая приступы удушья, сначала была направлена из районной больницы в областную, затем переведена в больницу № 3, где ей также отказали в госпитализации, сообщает РИА «Новости».

Позже состояние пациентки ухудшилось дома у родственников, после чего вызванная скорая доставила ее уже в больницу № 5. Через несколько дней родные узнали о переводе женщины в больницу № 1, где она скончалась в реанимации.

В ведомстве сообщили, что комитет проверит все факты, отраженные в обращении. Также там просят законного представителя направить письменное обращение. После этого будет проведена проверка и предоставлен официальный ответ.

Проверка коснется всех обстоятельств оказания медицинской помощи женщине. Ожидается официальный вывод комитета после получения письменного обращения от родственников погибшей.

