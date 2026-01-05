Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.4 комментария
Росавиация: Ограничения на работу аэропорта Саратова сняты
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Гагарин в Саратове сняты, сообщила Росавиация.
Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
«Аэропорт Саратова («Гагарин»). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении в Telegram-канале представителя Росавиации.
Напомним, в понедельник вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в саратовском аэропорту.
Ранее аэропорты Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля вернулись к штатной работе.