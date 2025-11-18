Зеленскому посоветовали уволить Ермака из-за коррупционного скандала

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство близких к Владимиру Зеленскому советников порекомендовали президенту уволить Андрея Ермака, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

Поводом стали разоблачения по коррупции в энергосекторе. В течение последней недели Зеленский проводил встречи с ключевыми членами своего окружения для поиска выхода из кризиса.

Среди собеседников президента фигурировали Юлия Свириденко, Михаил Федоров и Кирилл Буданов, разговоры с которыми освещались публично. Как отмечают источники издания, большинство участников этих встреч рекомендовали заменить Ермака на другую фигуру.

По информации высокопоставленного члена фракции «Слуга народа», число депутатов, не поддерживающих увольнение Ермака, крайне мало. Он заявил: «Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится».

Внутри фракции сформирована отдельная группа, которую публикация называет «коалицией решительных». Эти депутаты угрожают выйти из фракции, если Ермак не будет освобожден от должности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция Верховной рады потребовала отставки Андрея Ермака и всего правительства Украины.

Депутат Рады накануне заявил, что у Ермака, возможно, была кличка «Карабас» на так называемых «пленках Миндича».

Между тем граждане Украины провели массовую акцию против коррупции и президента Владимира Зеленского.