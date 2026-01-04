Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
Росавиация ввела ограничения на прием рейсов в «Жуковском» и Нижнем Новгороде
В аэропорту «Жуковский» временно прекращены прием и отправка рейсов для обеспечения безопасности полетов, а в Нижнем Новгороде рейсы выполняются только по согласованию, сообщила Росавиация.
Росавиация сообщила, что в аэропорту «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Одновременно аэропорт Нижнего Новгорода работает по особому порядку: прием и отправка рейсов осуществляется только по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила, что в расписании части рейсов возможны корректировки из-за ограничений на использование воздушного пространства. Эти меры также связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями в расписании, чтобы избежать неудобств.
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля.
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.