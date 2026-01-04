Росавиация ввела ограничения на прием рейсов в «Жуковском» и Нижнем Новгороде

Tекст: Вера Басилая

Росавиация сообщила, что в аэропорту «Жуковский» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Одновременно аэропорт Нижнего Новгорода работает по особому порядку: прием и отправка рейсов осуществляется только по согласованию с соответствующими органами. Росавиация предупредила, что в расписании части рейсов возможны корректировки из-за ограничений на использование воздушного пространства. Эти меры также связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями в расписании, чтобы избежать неудобств.

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля.

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.