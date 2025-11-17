Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»

Депутат Рады Железняк: Ермак может фигурировать на «пленках Миндича» как Али-Баба

Tекст: Вера Басилая

По словам Железняка, Ермак может фигурировать на аудиозаписях дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом Али-Баба, передает ТАСС.

По его словам, человек с этим прозвищем отдавал приказы о преследовании сотрудников НАБУ и САП – структур, расследующих данное дело.

На видеозаписи с антикоррупционного форума Железняк рассказал, что глава САП Александр Клименко цитировал материалы дела, отмечая: на пленках слышно, как Али-Баба проводит совещания силовиков, обсуждая, как остановить НАБУ и «наказать» их.

Кроме того, очень часто Ермака называют «Алла Борисовна» или «Примадонна», сокращая его имя и отчество – А.Б., отметил депутат.

Железняк уверен, что про всю «эту движуху» Ермак отлично знал, доказывать больше ничего не надо. Он добавил, что Ермак должен быть уволен.

Появление новых подробностей коррупционного дела вызвало волну вопросов среди оппозиционных депутатов и активистов о предполагаемой вовлеченности Зеленского и его окружения в эти схемы. При этом украинские правоохранители пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Украинские СМИ писали, что к фигурантам дела относятся предприниматель Тимур Миндич (Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), а также предприниматели Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина. Последние трое, по информации СМИ, занимались отмыванием денег через так называемый бэк-офис.

Ранее митингующие в Киеве потребовали отправки в отставку Ермака из-за коррупционного скандала.

Украинские СМИ сообщили о вероятности требования Запада об отставке главы офиса президента Ермака и правительства Свириденко.

Железняк заявил о снижении рейтинга Зеленского на 40% за неделю – до менее чем 20%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.