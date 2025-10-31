В Бурятии выписали всех пострадавших после массового отравления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Последний пациент, находившийся на лечении после массового отравления в Бурятии, был выписан из республиканской клинической инфекционной больницы, передает РИА «Новости». Вспышка кишечной инфекции произошла в Улан-Удэ 19 октября, причина – употребление готовой еды, произведенной компанией «Восток». Всего зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 – у детей, при этом на стационарном лечении находились 82 человека.

Следственный комитет открыл уголовное дело по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Заведующая производством цеха готовой еды была задержана, ей предъявили обвинения. Компания «Восток» лишилась права работать на 90 суток по решению Железнодорожного суда Улан-Удэ – до 20 января 2026 года.

Проверка санитарных служб выявила серьезные нарушения: антисанитарные условия, отсутствие централизованного горячего водоснабжения и водоотведения, неправильную планировку помещений. Кроме того, представители компании не предоставили документы, подтверждающие сроки годности выпускаемой продукции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело по факту массового отравления школьников в кафе Калининграда. В Улан-Удэ число пострадавших от пищевого отравления достигло 145 человек. Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по ситуации с массовым отравлением в Бурятии.