Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении в Бурятии
Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о массовом отравлении продукцией местной компании «Восток» в сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе СК.
Как передает ТАСС, Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ. По данным следствия, 43 человека, большинство из которых несовершеннолетние, были госпитализированы с пищевым отравлением после употребления продукции местной компании «Восток».
В сообщении Следственного комитета подчеркивается: «Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления людей в Республике Бурятия».
Уголовное дело возбуждено по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура Бурятии организовала проверку. Цех компании «Восток», где изготавливали продукцию, закрыт, проводятся лабораторные исследования и дополнительные проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у троих человек, которые отравились шаурмой в Бурятии, обнаружили сальмонеллез. Продукцию компании «Восток» сняли с прилавков в Улан-Удэ после отравления людей.