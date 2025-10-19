Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
СК возбудил дело после отравления школьников в кафе в Калининграде
В Калининграде после отравления девяти школьников в кафе «Бела Дона», где выявили многочисленные нарушения, возбуждено уголовное дело по статье о санитарных нарушениях.
Уголовное дело было возбуждено незамедлительно по факту отравления школьников в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39» в Калининграде, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы регионального СУ СК уточняется, что расследование ведется по статье 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
По данным Роспотребнадзора, у всех заболевших лабораторно выявили норавирусную инфекцию. Все пострадавшие школьники проходят амбулаторное лечение.
Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали в заведении многочисленные нарушения санитарных норм. В связи с этим и с учетом эпидемиологического риска деятельность кафе была приостановлена.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о массовом отравлении продукцией компании «Восток» в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ.
У троих человек, которые отравились шаурмой в Бурятии, обнаружили сальмонеллез. Продукцию компании «Восток» сняли с прилавков в Улан-Удэ после отравления людей.