Тамбовский аэропорт Донское ввел временные ограничения полетов
Аэропорт Тамбова объявил о временном введении ограничений, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Тамбова (Донское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Вечером четверга силы ПВО уничтожили более 20 украинских БПЛА над Россией.