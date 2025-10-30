Tекст: Катерина Туманова

Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

«Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.