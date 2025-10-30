  • Новость часаСилы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников над Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца
    Министр обороны Бельгии объяснил слова о желании стереть Москву с карты мира
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    10 комментариев
    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня

    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы из-за ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 08:23 • Новости дня
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    В большинстве регионов Украины отключился свет
    @ Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На большей части подконтрольной киевскому режиму территории наблюдаются аварийные отключения света, об этом сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».

    В большинстве регионов страны ввели аварийные отключения подачи электричества, восстановление начнется тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью, указали в компании, передает РИА «Новости».

    При этом в «Укрэнерго» не указали, в каких конкретно регионах отключили свет. В местных телеканалах сообщили, что свет пропал в украинской столице.

    Вечером в среду украинские СМИ сообщали, что часть Киева осталась без теплоснабжения из-за перебоев с подачей электроэнергии.

    Также с перебоями в подаче электричества столкнулись жители Львова.

    Комментарии (12)
    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (7)
    30 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155л и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины приступили к выпуску серийных чешских боеприпасов для артиллерии и танков, включая калибры 155 и 105 миллиметров.

    Промышленное предприятие «Украинская бронетехника» совместно с чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG) начали серийное производство артиллерийских и танковых снарядов на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении предприятия говорится: «Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества«.

    Производство предусматривает выпуск чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров по соглашению, заключенному в конце 2024 года. Боеприпасы будут изготавливаться непосредственно на территории Украины.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают дипломатическому урегулированию и провоцируют дальнейшее втягивание стран НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия Запада имеют негативные последствия и не способствуют началу переговоров по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о намерении в течение четырех лет увеличить производство ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    В юго-восточной части Польши открылся тренировочный лагерь Camp Jomsborg, где одновременно смогут проходить обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.

    Немецкий концерн Rheinmetall и латвийская оборонная корпорация планируют инвестировать 275 млн евро в создание завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Комментарии (3)
    30 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска, где бой продолжается у железнодорожного вокзала.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва украинских сил из окруженных районов Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР».

    Отмечается, что штурмовые отряды продолжили уничтожение украинских формирований у железнодорожного вокзала. По данным ведомства, российские военные пресекли девять попыток прорыва противника в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, российские силы предотвратили очередную попытку деблокирования окруженной украинской группировки со стороны населенного пункта Гришино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Виктор Медведчук отметил, что Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Минобороны получило приказ Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ
    Минобороны получило приказ Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ
    @ HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей с Украины, в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Соответствующий приказ получен Минобороны России.

    «Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что российское командование готово, если потребуется, на срок от пяти до шести часов прекратить боевые действия в данных районах для организации безопасных коридоров въезда и выезда журналистов при гарантиях безопасности как для представителей СМИ, так и для российских военнослужащих.

    Ранее Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ.

    Комментарии (49)
    30 октября 2025, 17:54 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы неуязвимости и внезапности «Посейдона»

    Эксперт Джерелиевский назвал глубину и скорость главными преимуществами «Посейдона»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине, рассказал аналитик Борис Джерелиевский.

    «Это автономный подводный дрон. Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно, там находиться сколько угодно. Удар одного «Посейдона» приведет к огромным потерям», – заявил Джерелиевский телеканалу «360».

    По его словам, основное преимущество заключается в сочетании большой глубины погружения и высокой скорости, что существенно затрудняет раннее обнаружение дрона. В отличие от обычных баллистических ракет и подлодок, «Посейдон» может действовать автономно и долгое время оставаться незаметным в морских глубинах.

    На заключительном этапе маневра аппарата возможен резкий набор скорости, что делает дрон особенно опасным для потенциальных противников. В открытых источниках обсуждается способность «Посейдона» создавать радиоактивное цунами, способное уничтожить береговую инфраструктуру, порты и военно-морские базы.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня.

    Комментарии (7)
    30 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    Военкор: Главком ВСУ Сырский выехал в район боевых действий
    @ Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский главнокомандующий Александр Сырский отправился к линии фронта, он якобы заявил Владимиру Зеленскому, что вернет контроль на Красноармейском (Покровском) направлении.

    Сырский пообещал Зеленскому деблокировать украинские подразделения в Димитрове и вернуть полный контроль над соединениями на Красноармейском (Покровском) направлении, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Котенка.

    Военный корреспондент отметил, что этот выезд может дать шанс нанести удар по штабу генерала.

    Ранее Сырский заявлял, что свыше 17 натовских государств решили вместе закупать американское вооружение для Украины по новой инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

    Также он сообщал, что для ВСУ на фронте складывается тяжелая обстановка.

    Комментарии (4)
    30 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    МИД заявил о «кампании лжи» вокруг якобы похищенных украинских детей

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова сотрудничать с США по вопросу воссоединения детей с Украины и России с семьями, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей, заявило посольство России в США.

    Москва выразила готовность к сотрудничеству с США по вопросам воссоединения детей и семей из России и с Украины, передает ТАСС.

    Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором подчеркнуло стремление к добросовестному взаимодействию с целью объединения родственников по обе стороны конфликта при условии подтверждения каждого случая.

    Российские дипломаты обратили внимание на то, что вместо реального диалога наблюдается «кампания лжи и фальсификаций о «десятках тысяч» похищенных детей». В посольстве уточнили, что представленный Украиной список не превышает 339 детей. В посольстве подчеркнули, что Москва готова рассматривать каждый конкретный случай, если предоставлены соответствующие доказательства.

    Российская сторона также прокомментировала инициативу американских сенаторов Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Брайана Шаца (демократ от штата Гавайи) о проведении слушаний по заявлениям о похищении Россией украинских детей. Дипломаты назвали эту инициативу очередной провокацией, призванной скрыть, по их мнению, преступления неонацистского режима в Киеве в отношении мирных жителей Донбасса.

    «Любое участие России в подобных предвзятых слушаниях исключено», – заявили в диппредставительстве.

    Как пишет газета The Hill, сенаторы Грэм и Шац рассматривают возможность пригласить российского посла Александра Дарчиева выступить на слушаниях по этой теме в американском Конгрессе. Окончательная дата мероприятия пока не объявлена.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициативы сенаторов США по украинским детям направлены на подрыв контактов Москвы и Вашингтона по вопросу воссоединения семей.

    Американский сенатор Линдси Грэм сообщил о планах добиваться признания России «спонсором терроризма», если Москва не «вернет» Украине якобы «похищенных» детей.

    Между тем, свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на территории Германии.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что большинство украинских детей из списка, переданного в Стамбуле, не подтвердили свое нахождение на территории России.

    Комментарии (2)
    30 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о незначительных повреждениях отелей на востоке Кубы после урагана, массовых жалоб от российских туристов не зарегистрировано.

    Как передает ТАСС, в провинции Ольгин на востоке Кубы были зафиксированы небольшие повреждения отелей, которые не относятся к числу популярных объектов среди туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что массовые туристические центры острова, такие как Гавана и Варадеро, практически не пострадали от урагана «Мелисса».

    По словам представителей РСТ, «основная зона воздействия урагана пришлась на восточную часть Кубы, в частности на провинцию Ольгин, где отмечаются незначительные повреждения отелей, не являющихся популярными туристическими объектами». Администрация уверяет, что востребованные у россиян курорты на Кубе работают в штатном режиме.

    О повреждении отеля Brisas Guardalavaca Hotel с российскими туристами сообщил ранее Telegram-канал Shot. По их информации, фасад гостиницы был поврежден, на пляже и в бассейне зафиксировано загрязнение воды, а также вырванные с корнем пальмы. Однако в РСТ подчеркнули: «Жалоб и обращений организованных туристов к туроператорам не поступало».

    Плановые рейсы для доставки россиян на остров продолжают прилетать по расписанию. Ожидается очередной самолет с туристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» привел к масштабным наводнениям на Гаити, где за последние дни погибли не менее 25 человек и разрушены десятки домов. Ураган «Мелисса» набрал силу при подходе к восточному побережью Кубы, принеся в Сантьяго-де-Куба штормовой ветер и почти 90 мм осадков.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении

    СК: В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили о пресечении подготовки террористического акта и захвата заложников в одном из пенитенциарных учреждений региона.

    Подозреваемый является сторонником признанной террористической организации и в период с апреля по июль 2025 года разрабатывал план нападения на сотрудников учреждения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Следователи отметили, что по этому факту в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

    «По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения», – отметили в ведомстве.

    В сентябре ФСБ в Ижевске пресекла подготовку теракта подростками на заводе.

    До этого в Удмуртии ФСБ выявила сторонника запрещенной террористической организации, который планировал поджечь поезд.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 07:56 • Новости дня
    Telegraph: За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    Telegraph: За два месяца в Польшу выехали 100 тыс. молодых украинцев
    @ Christopher Neundorf/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин из Украины в возрасте от 19 до 22 лет выехали в Польшу, пишут британские СМИ.

    С конца августа польская пограничная стража зафиксировала пересечение границы 99 тыс. украинских мужчин от 18 до 22 лет. Основным маршрутом для выезда из Украины остается польское направление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    С января по конец августа эту границу пересекли 45,3 тыс. мужчин данной возрастной категории.

    Ранее министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщал, что с 2022 года на Украине наблюдается массовая миграция молодежи, и за этот период страну покинули около 1,7 млн молодых людей.

    Ранее СМИ сообщали, что с момента смягчения Киевом ограничений на выезд, в Польшу и ФРГ за два месяца приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины.

    Комментарии (3)
    30 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили об издевательствах, применении электрического стула, избиениях и смертях от травли собаками в украинских тюрьмах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о применении к ним пыток, передает РИА «Новости». Мирошник сообщил: «я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти».

    Мирошник также сообщил, что военнослужащие рассказывают о существовании на Украине множества тайных тюрем, расположенных вдоль линии соприкосновения. По его словам, многие пленные попадают туда с контузиями и тяжелыми ранениями, а условия содержания там крайне жестокие.

    В подобных местах, отметил Мирошник, пленных подвешивают за ноги, избивают дубинами и заставляют работать до изнеможения. «Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток», – добавил дипломат.

    По его данным, почти все освобожденные военные рассказывают о пытках и издевательствах. Особенно тяжело, по его словам, приходится тем, кто попадает в так называемые тюрьмы украинских радикальных формирований, запрещенных в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал, что на Украине новобранцев ВСУ расстреливают за попытку бегства. Дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил её отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными.

    Комментарии (4)
    30 октября 2025, 05:40 • Новости дня
    Bild: Украина опасается катастрофической зимы
    Bild: Украина опасается катастрофической зимы
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти опасаются «катастрофической зимы» из-за повреждений системы теплоснабжения, пишет Bild.

    Более половины – 55–60% – газовой инфраструктуры Украины серьезно повреждены в результате ракетных ударов. В Киеве считают, что «предстоящая зима будет самой тяжелой», и опасаются «коллапса энергетической системы», пишет Bild.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине официально стартовал отопительный сезон 2025/26 годов. Газета ВЗГЛЯД рассказала о том, насколько готова Украина к зиме.


    Комментарии (5)
    30 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий освободили Садовое в Харьковской области, а группировка «Восток» – Красногорское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» yанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кучеровки, Ковшаровки, Куриловки Харьковской области, Красного Лимана и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Купянске Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ.

    За последнрие сутки были пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны Петровки для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через Оскол в районе Садового.

    Подразделения 1-й танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника Петропавловки и Куриловки в Харьковской области.

    В районе юго-восточной окраины Петропавловки при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, однако троих боевиков удалось вывести в безопасное место, отчитались в Минобороны.

    За прошедшие сутки в районе Купянска были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника за минувшие сутки составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Красногорское в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Даниловки, Нечаевки Днепропетровской области, Веселого, Сладкого, Нового и Успеновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, бронемашину, американское 155-мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Павловки, Андреевки и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчансом и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, а также склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Платоновки, Северска, Закотного, Дроновки и Петровского ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоподгородного, Лозового, Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевки и Белицкого ДНР.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжается зачистка от боевиков территории Гнатовки, отчитались в Минобороны.

    Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.

    За последние сутки в этом районе уничтожены более 180 украинских военнослужащих, бронемашина и два пикапа.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомни, накануне российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    За день до этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    Комментарии (0)
    Главное
    Вэнс заявил о необходимости «время от времени» испытывать ядерное оружие
    Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму
    Юшков: Компаниям США невыгодно поставлять нефть и газ в Китай
    Брат Галкина подал в суд на интернет-СМИ
    Эксперт: ИИ не сможет заменить сантехников и парикмахеров
    Жителям Чернигова запретили подходить к телебашне
    Психотерапевт объяснил причины хронической усталости россиян

    Почему россияне недоедают рыбы

    Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли? Подробности

    Перейти в раздел

    Латинская Америка поворачивается лицом к США

    В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия научилась создавать военные цунами

    Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство? Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Париже придумали «красные руки Москвы»

    «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    • Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам

      Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации