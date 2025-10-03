Депутат Рады назвала Сырского «психотерапевтом» для Зеленского

Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»

Politicо: Идея «стены дронов» фон дер Ляйен встретила сопротивление в ЕС

Tекст: Вера Басилая

Обсуждение идеи создания «стены дронов» в ЕС для защиты восточных границ ЕС вызвало споры из-за стоимости, реализуемости и разногласий между европейскими странами, пишет передает Politico .

Фон дер Ляйен предложила этот проект в сентябрьском послании «О положении Союза», назвав его «дроновой стеной». Однако как сама идея, так и ее название вызвали противоречивую реакцию среди стран ЕС.

Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на растущую угрозу, ведь российские дроны уже пересекали границы Польши и Румынии, а неопознанные аппараты замечали над Данией, Норвегией и Германией. В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику.

«Дроны и антидроны – это приоритет, но нет идеальной стены для Европы. Речь о 3 тыс. километров границы – вы правда считаете это полностью реализуемым? Ответ – нет», – отмечается в комментариях экспертов в издании.

Комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс указал, что первоначальный проект защиты Польши и Балтии может обойтись примерно в 1 млрд евро и быть реализован менее чем за год. В то же время он предупредил, что термин «стена» может ввести в заблуждение – это не новая линия укреплений, как во Франции, а скорее сеть радаров и средств перехвата. Некоторые евродепутаты опасаются, что Еврокомиссия переоценивает возможности инициативы: по их мнению, «дроновая стена» не защитит от кибератак и не решит вопросы производства боеприпасов или структуры принятия решений.

Дополнительные разногласия связаны с тем, что проект предполагается финансировать из общеевропейского бюджета – при этом страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной.

Эксперты и политики сходятся во мнении: усиление противодроновой защиты необходимо, но одними техническими средствами проблему безопасности не решить.

Еврокомиссия объявила о срочных планах создать на восточных границах Евросоюза «стену дронов» с интеграцией автоматизированных систем защиты и мониторинга. Bloomberg назвал этот проект пиар-акцией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема «российских дронов» используется для легитимизации военных приготовлений Евросоюза против России.