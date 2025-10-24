Дмитриев пообещал проинформировать США о затягивании переговоров Украиной

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает опять-таки по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Киев, по его мнению, сознательно не желает решать давние проблемы, а именно Украина затягивает переговорный процесс. Дмитриев подчеркнул, что российская сторона считает подобную позицию препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации.

Ранее сообщалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф планирует встретиться с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Соединенных Штатах в ближайшие выходные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что опыт Уиткоффа может способствовать поиску решений по урегулированию конфликта на Украине.