Челябинск стал обладателем титула «Культурная столица – 2027»
Город Челябинск получил звание «Культурная столица – 2027» после финального отбора восьми городов, учитывавшего программу, потенциал и инфраструктуру. Церемония объявления победителя состоялась в Национальном центре «Россия».
Челябинск официально получил звание «Культурная столица – 2027». Торжественная церемония состоялась 14 декабря в Национальном центре «Россия», где победителя определяло экспертное жюри. Председатель оргкомитета, депутат Госдумы Николай Новичков лично объявил Челябинск обладателем почетного статуса.
«Все города-финалисты претендуют на победу. Но уже с первого этапа у нас сформировалась тройка лидеров, и основная схватка, как мы видели сегодня на этой сцене, происходила между тремя обозначенными здесь городами. Вы не представляете, насколько сложно нам было принимать решения. <...> Все ждут итогов. И я, конечно, обязан – и делаю это с удовольствием – объявить, что «Культурной столицей – 2027» стал город Челябинск, Челябинская область», – заявил Николай Новичков.
Челябинск опередил таких финалистов, как Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Новосибирск. Регион активно готовился к конкурсу, и, как подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вся область последние месяцы буквально жила в ожидании победы. По его словам, с присвоением статуса появится возможность проводить больше культурных мероприятий и привлекать новых артистов и туристов.
Почетный статус ежегодно присваивается одному из городов России на конкурсной основе, чтобы поддержать культурное развитие и показать потенциал регионов. В 2025 году культурной столицей был назван Грозный, а в 2026-м – Омск.
Получение этого титула открывает перед городом большие перспективы. Челябинск станет площадкой для масштабных всероссийских событий и сможет усилить позиции в туристическом и инвестиционном секторе.