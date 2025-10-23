Мерц сдержанно оценил возможность использования активов России в ЕС

Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Мерц разделил опасения Бельгии по поводу замороженных активов России в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц разделил опасения Бельгии по перспективе использования российских активов, замороженных в Европе.
Фридрих Мерц после прибытия на саммит ЕС заявил, что он и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обсуждали вопрос российских активов в последние недели. Мерц подчеркнул, что разделяет опасения бельгийского коллеги, однако отметил заинтересованность Де Вевера в совместном решении. Канцлер добавил, что ожидает прогресса по этой теме в ходе саммита, передает ТАСС.
Три недели назад на встрече в Копенгагене Мерц был уверен, что в Брюсселе удастся достичь конкретного решения по вопросу замороженных российских активов, однако теперь его риторика стала сдержаннее.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.
Глава Европейского центрального банка указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.
МИД России пообещал жесткий ответ в случае использования Евросоюзом российских активов.