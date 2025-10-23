  • Новость часаТрамп объявил об отмене встречи в Будапеште
    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ
    Пашинян заявил о невозможности производства коньяка в Армении
    Путин загоняет Запад в глухую оборону
    Верховный суд разрешил штрафовать несколько раз за превышение скорости
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске
    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Рябков исключил возобновление обмена информацией по ДСНВ с США
    Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил о готовности отправиться на СВО
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    13 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    5 комментариев
    23 октября 2025, 05:20 • Новости дня

    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    22 октября 2025, 16:26 • Новости дня
    Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка публично высказался за насильственную смену власти на Украине с передачей полномочий военным.

    Музыкант Олег Скрипка заявил о поддержке идеи военного переворота в Киеве для смены действующей власти, передает РИА «Новости». По его словам, управлять страной должны военные, которые прошли боевые действия, или волонтеры, подобные Сергею Стерненко  (бывший главарь одесского филиала запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»).

    «Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадяра (Роберт Бровди – признан в РФ террористом и экстремистом) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко», – заявил Скрипка в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».

    При этом Скрипка отметил, что украинские граждане часто выбирают популистов, которые играют на эмоциях. Он подчеркнул, что даже среди военных и волонтеров необходима проверка, чтобы выяснить их истинные качества за пределами медийного образа.

    Ранее Скрипка заявлял, что в Европейском союзе коллективу не дают выступать из-за обвинений в фашизме.

    Комментарии (10)
    22 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Названа еще одна причина отказа США передать Украине ракеты Tomahawk

    Axios: Отсутствие пусковых установок осложнило передачу Украине ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы по поставке ракет Tomahawk Киеву оказались под вопросом из-за отсутствия у Украины подходящих пусковых установок для их применения, пишет портал Axios.

    Как сообщает Axios, США пока не решили вопрос о пусковых установках для ракет Tomahawk, которые рассматривались для передачи Украине, передает ТАСС. По данным портала, «отсутствие у Киева готовых к использованию средств запуска усложнило обсуждение передачи этого оружия, способного угрожать Москве».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп «отправил Владимира Зеленского домой с пустыми руками», отложив планы поставки Tomahawk и сосредоточившись на дипломатии с Россией.

    «Потенциальное решение о передаче ракет подразумевает решение о передаче средств для их эффективного использования», – заявил эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

    Портал указывает, что произведенные корпорацией RTX Tomahawk обычно запускаются с моря – с надводных кораблей или подводных лодок. Однако у Украины таких платформ нет, поэтому единственным вариантом остаются наземные пусковые установки, вопрос с которыми не решен.

    Ранее Трамп заявил Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США.

    Комментарии (9)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    @ Evgen Kotenko/Ukrinform/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экстренные отключения подачи электроэнергии начались в украинской столице и Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

    В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения подачи электричества, сообщили в ДТЭК, передает РИА «Новости».

    До этого отключения света происходили в Сумской и Полтавской областях.

    Ранее сообщалось, что в городе Конотоп в Сумской области произошли взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу.

    Во вторник в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры в городе Славутич в Киевской области полностью прекращалась подача электричества.

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 13:28 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по объектам энергетики Украины
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России в ночь на среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение сборочному цеху предприятия, выпускающего военную продукцию, объектам нефтепереработки и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России поразили обеспечивающую действия ВСУ энергетическую инфраструктуру. До этого ВС России поразили обеспечивающие ВПК Украины объекты энергетики.

    За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 16:59 • Новости дня
    Украина подписала соглашение на закупку 150 шведских истребителей Gripen E
    @ Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швеция и Украина подписали соглашение о намерениях Киева приобрести до 150 истребителей Gripen E, сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

    «Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией и Украиной. Это начало долгого пути, но он приближает нас к крупной экспортной сделке для Saab и Швеции с Украиной», – заявил Кристерссон в ходе пресс-конференции с Зеленским, которую транслировала канцелярия шведского правительства, передает РИА «Новости».

    Премьер подчеркнул, что документ создает условия для последующей поставки Украине новейших истребителей Gripen E шведского производства. По его словам, предполагается производство и возможная продажа от 100 до 150 таких самолетов.

    Ранее Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Газета ВЗГЛЯД писала, что сотрудничество Украины и Швеции в авиации повторит судьбу ракеты «Сапсан».

    Комментарии (18)
    22 октября 2025, 16:15 • Новости дня
    Бизнесмен Гуцериев выиграл иск об отмене санкций ЕС
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Европейского союза отменил решение от 26 февраля 2024 года о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

    «Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года», – сказано в постановлении, передает ТАСС.

    Однако после вынесения этого решения Совет ЕС уже дважды продлевал аналогичные ограничения в отношении Гуцериева. Поэтому, несмотря на победу в суде, вердикт может не привести к автоматической отмене санкций.

    В 2021 году Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. После этого он принял решение покинуть совет директоров «Русснефти».

    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России

    WSJ: США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это решение было принято без широкой огласки после того, как полномочия по координации подобных ударов были переданы от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Гринкевич также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.

    Издание пишет, что решение снять ограничения на удары вглубь России было принято еще до встречи Трампа и Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

    Ранее газета Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не может рассчитывать на быстрые поставки ракет Tomahawk. Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 02:15 • Новости дня
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте пожара после взрыва на предприятии в Копейске ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, после чего спасатели приступят к разбору завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

    Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 22:05 • Новости дня
    Глава Росрыболовства допустил ответные меры России на действия Норвегии

    Tекст: Ирма Каплан

    Росрыболовство рассматривает введение ответных шагов против норвежских рыбопромысловых судов на фоне сохраняющихся ограничений с норвежской стороны в текущем году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

    По его словам, российская сторона категорически не согласна с заявлением Норвегии о работе в рамках действующего соглашения, при этом норвежцы не собираются отменять введенные ограничения, сообщил он ТАСС.

    «Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», – заявил Шестаков.

    Глава Росрыболовства отметил, что ситуация пока не влияет на запасы рыбы, поскольку в 2025 году действуют прежние договоренности, установленные годом ранее. В полном объеме незаконные меры со стороны Норвегии будут иметь последствия с 2026 года, резюмировал Шестаков.

    Напомним, в ноябре 2024 года Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год, при этом квота на треску стала минимальной за 33 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Осло наложил ряд запретов на российские рыболовецкие компании. В ответ Москва заявила о готовности  ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 07:23 • Новости дня
    Reuters: Россия направила США ноту с условиями мира по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса, сообщают информационные агентства.

    Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили два неназванных американских чиновника Reuters, передает «Газета.Ru».

    Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.

    В этом документе Москва подтвердила свои предыдущие требования, в числе которых фигурирует установление контроля над всей территорией Донбасса.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявлял об отсутствии скорых поставок киевскому режиму ракет Tomahawk.

    Также пресса указывала, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять российские условия.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

    Глава государства вышел на связь с представителями Генерального штаба из Кремля, передает ТАСС.

    По словам Путина, тренировка носит плановый характер. «Сегодня у нас плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать», – сказал он.

    Ранее Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Не менее четырех человек погибли и несколько пострадали при взрыве на промышленном предприятии Копейска, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», – сказано в посте.

    Как сообщили ТАСС в медицинских службах города, пять человек пострадали при взрыве.

    «В результате взрыва пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – сказал источник агентства.

    Ранее губернатор Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на красную икру в России могут снизиться к Новому году на фоне увеличения ее производства, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

    «Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», – заявил Шестаков, передает ТАСС.

    Он отметил, что по итогам 2025 года объем производства красной икры может достичь 15 тыс. тонн.

    Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что на Дальнем Востоке увеличился вылов лосося.

    Комментарии (4)
    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

    В России резко увеличен выпуск снайперских винтовок, базовая модель для которых впервые появилась еще свыше шестидесяти лет назад – десантной модификации СВД (СВДС). Чем примечателен этот образец стрелкового оружия и почему в текущих условиях спецоперации именно он оказался крайне востребован? Подробности

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

  • О газете
