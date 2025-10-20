  • Новость часаГазпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Российские войска освободили Ленино в ДНР
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Прокурор Парижа выдвинула гипотезы о целях воров в Лувре
    Китай выстроил глобальную сеть портов, недоступную США
    Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    20 октября 2025, 13:21 • Новости дня

    Кремль отказался комментировать сообщения о переговорах по территориям

    Песков отказался комментировать публикации о переговорах по территориям

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не дает комментариев по поводу возможных договоренностей по вопросу территорий, все детали телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были озвучены ранее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не стал давать дополнительные комментарии по поводу прошедшего несколько дней назад телефонного разговора президентов России и США, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что вся необходимая информация по этому разговору уже была озвучена. Он подчеркнул, что больше добавить нечего.

    Песков так прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым лидеры якобы обсуждали возможность вывода украинских войск из Донбасса в обмен на территориальные уступки в Херсонской и Запорожской областях. По словам представителя Кремля, дальнейших разъяснений по этой теме не будет.

    Ранее The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

    19 октября 2025, 16:17 • Новости дня
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    @ 7777777kz/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные заняли промзону Херсона и дачные поселки на островах в низовьях Днепра, что фактически означает начало операции по освобождению города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, Вооруженные силы России взяли под контроль промышленную часть Херсона, расположенную на левом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что российские военные полностью контролируют дачные поселки на островах в низовьях Днепра, которые находятся от Херсона ниже по течению к Черному морю, передает ТАСС.

    Сальдо считает, что освобождение самого города Херсона уже начато.

    Губернатор подчеркнул, что эти территории важны для дальнейшего продвижения и полного освобождения города Херсона. Он добавил, что контролируемые районы формируют плацдарм для последующих операций.

    Ранее Владимир Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев.

    Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ.

    Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена».

    Комментарии (18)
    19 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на российские условия прекращения конфликта, пригрозив в противном случае уничтожением Украины, сообщает британская Financial Times.

    Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия России для завершения конфликта на Украине, передает Financial Times. По словам источников издания, Трамп заявил украинскому президенту, что президент России Владимир Путин якобы пригрозил «уничтожить» Украину, если Киев не согласится на его требования.

    В ходе переговоров Трамп неоднократно перебивал Зеленского и использовал резкие выражения. Он отбросил карту фронта, предложенную украинской делегацией, и настаивал на том, чтобы Зеленский сдал России весь Донбасс, отмечают собеседники издания. Американский президент также повторял многие тезисы, которые ранее озвучил Путин во время телефонного разговора.

    Один из европейских чиновников рассказал, что Трамп в разговоре с Зеленским использовал формулировку Путина о том, что «это спецоперация, даже не война», и предупредил: «Если [Путин] захочет, он вас уничтожит». Также Трамп заявил, что устал видеть карту боевых действий: «Эта красная линия, я даже не знаю, где это. Я там никогда не был».

    Белый дом и офис Зеленского не прокомментировали встречу, однако европейские лидеры восприняли ее как сигнал нежелания Трампа оказывать дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский рассчитывал добиться согласия США на поставки крылатых ракет Tomahawk, но получил отказ. В заявлении в воскресенье Зеленский подчеркнул: «Необходимы решительные шаги от США, Европы, стран G20 и G7 для окончания войны».

    Ранее Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Комментарии (12)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России

    Зеленский потребовал решительных шагов против России от США, Европы и Запада

    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Украина не намерена делать уступки России, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Lenta.ru.

    «Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7», – заявил глава киевского режима. Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны западных государств.

    В ходе заявления украинский лидер вновь обвинил Россию в затягивании конфликта и стремлении достичь мира исключительно «с позиции силы». Он отметил, что Украина не будет ничего дарить России, и призвал международное сообщество к более активной поддержке.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

    Комментарии (19)
    19 октября 2025, 20:31 • Новости дня
    Командир танка рассказал, как прикрыл экипаж отца при освобождении Волновахи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время освобождения Волновахи в 2022 году командир танка Богдан Бердянский прикрывал экипаж своего отца, когда у них закончился боекомплект.

    Отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат вместе в одной танковой роте с 2021 года, оба являются командирами танков, передает ТАСС. Богдан сообщил, что во время боев за Волноваху в 2022 году его танк прикрывал экипаж отца, когда у них закончился боекомплект.

    «Когда мы штурмовали центр города, у них закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», – рассказал старший сержант Богдан Бердянский.

    Богдан пошел на службу в 18 лет, а через месяц к нему присоединился отец. В том же батальоне служит и двоюродный брат Богдана. Отец и сын признают, что совместная служба придает им сил и уверенности. Роман Бердянский отметил: «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка – я ему помогаю, он мне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военный рассказал, что приветственный жест помог ему избежать гибели в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    Комментарии (7)
    20 октября 2025, 02:00 • Новости дня
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам вечером воскресенья.

    Вэнс сказал, что Трамп «настроен оптимистично» в отношении того, что его  администрация сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, но добавил, что о сроках можно только догадываться.

    На вопрос, почему президент США не предоставил Украине ракеты Tomahawk, вице-президент указал на стремление Трампа обеспечить «безопасность Америки в первую очередь», приводит его слова New York Times.

    «Очевидно, это означает, что нам нужны критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил об уничтожении военного груза в Одессе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате удара по одесскому порту Южный был уничтожен военный груз, прибывший из Румынии, а место попадания оказалось охвачено огнем, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Комбинированный удар по порту Южный в Одессе был нанесен в ночь на 20 октября, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале. По предварительной информации, целью атаки стал важный военный груз, который недавно прибыл из Румынии.

    Журналист сообщает: «В порту Южный уничтожен военный груз. Место удара до сих пор охвачено огнем». По его данным, огонь на территории порта продолжает распространяться, что осложняет работу экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-космические силы России уничтожили позиции противовоздушной обороны, склады горюче-смазочных материалов и эшелон с техникой украинских военных в Сумской области.

    Российские войска нанесли удары по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также вызвали детонацию склада в восточном пригороде Сум.

    Воздушно-космические силы России разрушили пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками украинских войск возле населенного пункта Куриловка в Харьковской области.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 11:36 • Новости дня
    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине

    Зеленский допустил скорое окончание военного конфликта на Украине

    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, отметив, что страна «приблизилась к возможному окончанию войны».

    «Это не значит, что она точно закончится», – заявил Зеленский.

    Он связал перспективу завершения конфликта с недавними успехами президента США на Ближнем Востоке и выразил мнение, что на фоне этих достижений американский лидер стремится завершить противостояние между Россией и Украиной.

    В этой связи Зеленский упомянул о возможной встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в Будапеште и выразил готовность принять участие при определенных условиях. Он заявил, что участвовать согласен либо в трехсторонних переговорах, либо в непрямых консультациях с участием посредника в лице Трампа.

    Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон незамедлительно начали подготовку к возможному саммиту лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать организационный комитет по подготовке мероприятия, уточнив, что работа уже стартовала.

    Ранее Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Также Трамп призвал Зеленского принять условия Путина для завершения конфликта.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Также Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    Комментарии (5)
    19 октября 2025, 17:41 • Новости дня
    Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США
    Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что поставки вооружения Украине не должны происходить в ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп заявил, что не может подвергать опасности Соединенные Штаты, поставляя Украине оружие, сообщает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он отметил: «Мы не можем передать все наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать… Я не могу подвергать опасности Соединенные Штаты».

    По его словам, интересы США должны стоять на первом месте при принятии решений о военной помощи другим странам. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не намерен жертвовать своей безопасностью ради поддержки других государств.

    Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Украина обращалась к нему с просьбой разрешить передачу ей данных вооружений.

    «Украина просила меня, можно ли им получить Tomahawk, и я рассматриваю этот вариант. Я говорил об этом с Владимиром Путиным, и он не был в восторге… но мы должны помнить об одном: они нужны нам самим», – заявил Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на обсуждение этого вопроса с президентом России, Соединенные Штаты в первую очередь должны заботиться о собственных интересах в сфере безопасности.

    Президент США также выразил уверенность, что сможет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он заявил: «Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли».

    Американский лидер отметил наличие у него хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, что, по его мнению, может способствовать поиску мирного решения и развитию сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.


    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 07:16 • Новости дня
    Боевиков из Британии, США, Колумбии и Польши нашли в Днепропетровской области
    Боевиков из Британии, США, Колумбии и Польши нашли в Днепропетровской области
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    На территории Днепропетровской области выявлено участие граждан ряда зарубежных стран в составе иностранных подразделений ВСУ, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, в боях замешаны бойцы из Польши, Румынии, Колумбии, Британии и США.

    Как уточнил источник агентства, в регионе действуют польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа «Гетика», которая периодически возвращается для восстановления боеспособности. Среди латиноамериканцев особенно выделяются наемники из Колумбии, их часто направляют на наиболее сложные участки фронта.

    Также сообщается, что ротация граждан США и Британии фиксируется регулярно. Их, по информации силовиков, нередко привлекают в качестве военных медиков, снайперов или операторов сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чернигове произошел взрыв у военной части, в результате которого пострадала группа наемников. Российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на Украине. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков среди военнослужащих ВСУ.

    Комментарии (2)
    19 октября 2025, 17:57 • Новости дня
    Трамп заявил о неизбежных потерях территорий Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к утрате Киевом определенных территорий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к утрате Киевом определенных территорий, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что президент России Владимир Путин «определенно что-то заберет, они же сражались». Такое мнение прозвучало в ответ на вопрос о возможности завершения конфликта без территориальных потерь для Украины.

    Ранее Трамп отказался поставлять вооружение на Украину ради безопасности США. Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и подчеркнул, что не собирается ничего отдавать России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему требование Трампа разделить Донбасс названо неприемлемым для России.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    На Украине нарушено движение поездов на Сумском направлении
    На Украине нарушено движение поездов на Сумском направлении
    @ Kay Nietfeld/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов на Сумском направлении оказалось нарушено из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, что привело к значительным задержкам составов, сообщила «Укржелдорога».

    Как сообщила компания «Укржелдорога» в своем Telegram-канале, поезда на Сумском направлении следуют с заметными задержками из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Как отмечается, поезда дальнего следования Ужгород – Харьков и Харьков – Львов начали движение от станции Плиски с опозданием более чем на час. Региональные поезда Конотоп – Фастов-1 и Нежин – Конотоп также задерживаются, их отставание составляет 1 час 20 минут и 2 часа соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в двух регионах на Украине оказались без электричества участки железнодорожных путей. Несколько поездов сменили маршруты из-за взрыва в Киевской области.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 17:45 • Новости дня
    Бойцы ВС России прошли на корточках восемь километров в подземной трубе

    Российские военные прошли на корточках в подземной трубе под минным полем

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы провели уникальную операцию под Новомихайловкой, преодолев на корточках минное поле ВСУ по многокилометровой подземной трубе.

    Участники операции рассказали, что она была проведена бойцами группировки «Восток» в декабре 2023 года под Новомихайловкой в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

    Бойцы рассказали, что действия проходили в условиях строжайшей секретности и стали первыми подобного рода еще до аналогичных эпизодов в Авдеевке и Судже.

    Командир инженерной роты 39-й гвардейской мотострелковой бригады, старший лейтенант Николай Токарчук подчеркнул, что «труба имела очень большое тактическое значение». По его словам, никакие видеозаписи, ни как они там находились и как выполняли задачу, никому не отправляли и не освещали это с целью внезапности.

    Военные прошли по трубе, проложенной под двухрядным минным полем ВСУ. «Противник вообще этого не ожидал», – отметил заместитель командира инженерного взвода 39-й бригады сержант Сергей Крымов.

    По словам Крымова, в трубу был помещен шланг от установки разминирования «Змей Горыныч», наполненный 840 кг взрывчатки. Шланг делили на секции и делали несколько выходов для разных подразделений, чтобы усилить мощность заряда и создать проход для штурмовых групп.

    Первый выход из трубы был произведен путем подрыва примерно через километр. После этого штурмовики атаковали и уничтожили вражеский опорный пункт в лесополосе. «Прошли по трубе, захватили лесополосу, выбили противника. А в дальнейшем по данной трубе осуществляли проход наших войск непосредственно к населенному пункту Новая Михайловка», – рассказал Токарчук.

    Военнослужащие прошли по воде в подземной трубе около восьми километров, продвигаясь на корточках. Бойцы отмечают, что условия были крайне сложными – невозможно было выпрямиться в полный рост, при этом приходилось нести снаряжение и воду.

    Ранее российские военные рассказали, что применили самодельную мототележку для доставки продовольствия и медикаментов по подземной трубе длиной несколько километров в Новомихайловке в ДНР.

    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Российские бойцы перемещались по газовым трубам в Купянске.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 04:50 • Новости дня
    В МККК назвали число вернувшихся с Украины при его содействии жителей Курской области

    В МККК назвали число вернувшихся с Украины жителей Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что при его содействии удалось вернуть с Украины в Курскую область 124 жителя.

    «На сегодняшний день МККК помог вернуть домой 124 жителей Курской области. Комитет готов и в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать властям поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали», – сказали ТАСС в МККК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российский омбудсмен Татьяна Москалькова направляла запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине.

    В сентябре на ГА ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров и президент МККК Мирьяна Сполярич обсуждали гуманитарную деятельность на Украине, в Газе, Сирии и Судане.

    В октябре МККК проинформировал Москалькову о состоянии вывезенных на Украину жителей Курской области.

    Комментарии (0)
    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    «На прямое военное столкновение у Великобритании нет сил, поэтому она действует, во-первых, чужими руками, а во-вторых, используя свои спецслужбы». Такими словами эксперты объясняют плотное взаимодействие британского спецназа с ВСУ и указывают, что Россия уже предпринимает в ответ на эти угрозы. Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
