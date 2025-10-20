Песков отказался комментировать публикации о переговорах по территориям

Tекст: Вера Басилая

Кремль не стал давать дополнительные комментарии по поводу прошедшего несколько дней назад телефонного разговора президентов России и США, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что вся необходимая информация по этому разговору уже была озвучена. Он подчеркнул, что больше добавить нечего.

Песков так прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым лидеры якобы обсуждали возможность вывода украинских войск из Донбасса в обмен на территориальные уступки в Херсонской и Запорожской областях. По словам представителя Кремля, дальнейших разъяснений по этой теме не будет.

Ранее The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.