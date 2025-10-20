  • Новость часаРоссия перешла на 90-95% расчетов с Китаем и Индией в нацвалютах
    Как британский спецназ воюет против России
    Шольц оценил возможность восстановления отношений России и Германии
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Российские разведчики зашли в Константиновку
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Прокурор Парижа выдвинула гипотезы о целях воров в Лувре
    Китай выстроил глобальную сеть портов, недоступную США
    Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    19 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

    Сийярто: Политики ЕС попытаются сорвать саммит России и США в Венгрии

    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать намеченный саммит лидеров России и США в Будапеште.

    По словам Сийярто, большинство политиков Евросоюза попытаются помешать проведению саммита между Россией и США в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Венгрии уверен, что европейские лидеры не заинтересованы в мире, а заинтересованы в продолжении войны, поэтому сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы саммит не состоялся.

    Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным политиком в Европе, который смог наладить отношения на основе взаимного уважения с президентами России и США, что и стало причиной выбора Будапешта площадкой для встречи.

    Сийярто также подчеркнул, что почти все страны Евросоюза, кроме Словакии и Венгрии, придерживаются провоенной политики, рассматривают конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к военному режиму, вооружают Украину и финансируют ее за счет европейских граждан. Венгрия же, по его словам, организует саммит ради поиска мира.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    Вопрос о логистике полета Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом остается открытым.

    20 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о предоставлении Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах между странами ЕС, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

    По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

    Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

    Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    19 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    20 октября 2025, 09:09 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии, сообщает Politico.

    По данным издания Politico, министры энергетики стран ЕС 20 октября могут утвердить законопроект о полном запрете импорта российского газа в сообщество, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, передает ТАСС.

    По информации источников Politico, в ЕС указывают, что Венгрия и Словакия, по их мнению, недостаточно диверсифицировали свои поставки газа и препятствовали введению санкций, поэтому теперь их принуждают поддержать общий запрет.

    Эксперты нефтегазовой отрасли считают, что введение полного эмбарго на российский газ приведет к росту цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе. Власти Венгрии и Словакии уже заявляли, что этот законопроект ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в частности отмечал, что считает подобное решение «прямой атакой на энергетическую безопасность» своей страны.

    Несмотря на сопротивление ряда стран, законопроект будет утвержден квалифицированным большинством, поскольку его рассматривают как торговую инициативу Евросоюза. Это означает, что право вето на этот вопрос у государств-членов отсутствует, в отличие от внешнеполитических решений и санкций, которые требуют единогласия.

    Еврокомиссия подчеркивает, что запрет на импорт российского газа вводится бессрочно, на него не распространяются временные ограничения, так как он не входит в пакет односторонних санкций.

    СМИ писали, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается с целью лишить его энергетического суверенитета.

    20 октября 2025, 11:36 • Новости дня
    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине

    Зеленский допустил скорое окончание военного конфликта на Украине

    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, отметив, что страна «приблизилась к возможному окончанию войны».

    «Это не значит, что она точно закончится», – заявил Зеленский.

    Он связал перспективу завершения конфликта с недавними успехами президента США на Ближнем Востоке и выразил мнение, что на фоне этих достижений американский лидер стремится завершить противостояние между Россией и Украиной.

    В этой связи Зеленский упомянул о возможной встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в Будапеште и выразил готовность принять участие при определенных условиях. Он заявил, что участвовать согласен либо в трехсторонних переговорах, либо в непрямых консультациях с участием посредника в лице Трампа.

    Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон незамедлительно начали подготовку к возможному саммиту лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать организационный комитет по подготовке мероприятия, уточнив, что работа уже стартовала.

    Ранее Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Также Трамп призвал Зеленского принять условия Путина для завершения конфликта.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Также Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    19 октября 2025, 17:57 • Новости дня
    Трамп заявил о неизбежных потерях территорий Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к утрате Киевом определенных территорий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине приведет к утрате Киевом определенных территорий, передает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что президент России Владимир Путин «определенно что-то заберет, они же сражались». Такое мнение прозвучало в ответ на вопрос о возможности завершения конфликта без территориальных потерь для Украины.

    Ранее Трамп отказался поставлять вооружение на Украину ради безопасности США. Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и подчеркнул, что не собирается ничего отдавать России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему требование Трампа разделить Донбасс названо неприемлемым для России.

    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    19 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Кнайсль назвала выбор Будапешта для саммита уступкой с российской стороны

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт был выбран местом российско-американского саммита и принят российской стороной, несмотря на статус Венгрии как члена НАТО, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, ранее, как ей рассказывали коллеги, местом саммита рассматривался Стамбул, но Турция также является членом НАТО, поэтому этот вариант был отклонен. Теперь же Россия и США согласились встретиться в Венгрии, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последние годы  «придерживалось практической нейтральности», заявила Кнайсль ТАСС.

    «Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии, как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы», – сказала она.

    Кнайсль напомнила и о хороших отношениях Орбана с президентами США и России, а также об активном участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в организации встречи. Сийярто часто посещает Москву и выражает явный энтузиазм по поводу предстоящего саммита, резюмировала дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    19 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Пушков изумился призывам министра обороны Швеции жить в «режиме войны»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на реплику шведского министра обороны Пола Йонсона, который заявил, что ради сохранения мира Европе следует переходить в «режим войны» и изумился смелости его заявлений в своем Telegram-канале.

    «Шведский министр обороны, который призывает европейцев «перейти в режим войны», понятие не имеет о том, что такое война. Швеция не знала войны более двухсот лет, а этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и выдуманную, в своем компе. Для него война – это натовские бомбежки дальних стран – Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, откуда для стран НАТО ничего не прилетает», – раскритиковал сенатор иностранного министра.

    Пушков добавил, что в случае «режима войны», о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».

    «Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», – дважды предупредил шведа российский сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Швеция выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

    Президент России Владимир Путин заявил, что желающие бросить вызов России в военной сфере могут попробовать свои силы.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад морально и в военном отношении перейти в «режим войны», чтобы сохранить мир.

    19 октября 2025, 17:25 • Новости дня
    Дмитриев объявил конкурс на ИИ-видео о тоннеле Россия–США

    Глава РФПИ Дмитриев объявил конкурс на ИИ-видео о тоннеле Россия–США

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил конкурс на лучшее видео, созданное с помощью искусственного интеллекта и посвященное тоннелю между Россией и США.

    Конкурс на лучшее видео, созданное с помощью искусственного интеллекта и посвященное тоннелю между Россией и США, объявил спецпредставитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем профиле в Х (бывший Twitter, запрещен в России) он предложил желающим создать собственное видео, используя современные технологии, и добавить к публикации хэштег #путинтрамптуннель, а также сделать репост под анонсом конкурса.

    Победителю конкурса предложено выбрать: отправиться в четырехдневную поездку на Дальний Восток или Аляску либо получить право первым проехать по будущему тоннелю.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля между Аляской и Чукоткой можно реализовать менее чем за восемь лет при бюджете до 8 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал идею строительства тоннеля между Россией и Аляской весьма интересной.

    20 октября 2025, 05:37 • Новости дня
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом связался с лидерами Евросоюза, чтобы доложить о результатах встречи, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, предвосхитив вопрос журналиста о том, приходилось ли Зеленскому отчитываться перед евроспонсорами.

    «На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», – отметила она в беседе с

    ТАСС.

    По мнению Захаровой, ставка на эскалацию делается определенными силами в мире, которые не способны конкурировать честно или стремятся заработать на конфликте, а также решить собственные задачи за счет кризиса.

    Дипломат добавила, что партия войны состоит из тех, кто не способен принимать самостоятельные решения, а позиция Зеленского в этом вопросе очевидна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский   призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения. Financial Times сообщила, что Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    19 октября 2025, 23:48 • Новости дня
    Сийярто рассказал, как поборется в Люксембурге против военной помощи Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поделился вечером воскресенья о планах на непростой понедельник в Люксембурге, где ради защиты интересов страны ему придется побороться с теми, кто жаждет накачивать Украину оружием.

    «Завтра будет тяжелый день: Совет министров иностранных дел ЕС и Энергетический совет ЕС заседают одновременно в Люксембурге. К счастью, две палаты рядом друг с другом, потому что надо защищать венгерские интересы в обоих местах: в совете по иностранным делам хотят еще больше подогреть военную атмосферу, накачивая украинцев все большим числом денег и оружия, а в Энергетическом совете хотят разрушить безопасность нашего энергоснабжения и запретить закупку природного газа и нефти у России. Это будет нелегко», – поделился Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    В понедельник в Люксембурге министры стран ЕС рассмотрят военную помощь Украине, антироссийские санкции против и план ЕК по отказу от нефти и газа из России с 2028 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕС с 2022 года сократил зависимость от России примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на деиндустриализацию ЕС из-за отказа от российских энергоносителей.

    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    20 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Politico: Зеленский захотел встретиться с лидерами ЕС после визита в США

    Politico: Зеленский решил заручиться поддержкой ЕС после провала в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico.

    Издание Politico пишет, что Владимир Зеленский может принять участие во встрече на высоком уровне с лидерами Евросоюза в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По данным источников издания, Зеленский будет пытаться заручиться поддержкой у европейских партнеров после разочарования от встречи с Трампом в Вашингтоне.

    Ожидается, что встреча может пройти уже в ближайший четверг, 23 октября, в рамках очередного саммита ЕС. После того как визит Зеленского в США завершился без ожидаемых результатов, лидеры стран Евросоюза поспешили публично выразить поддержку Киеву в соцсетях и заявлениях.

    Однако, как отмечает Politico, эта поддержка будет выражаться главным образом в «теплых словах» и обсуждении возможности использования российских активов, а не в виде новых вооружений или гарантий поддержки территориальных претензий Киева. Более того, в заявлениях европейских лидеров не прозвучало возражений против возможного отказа Киева от претензий на спорные территории.

    Один из европейских дипломатов признал, что у ЕС нет иного выбора, кроме как поддержать те условия мирного урегулирования, которые будут согласованы с США. В то же время в Европе растет тревога в преддверии возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

    Ранее CNN сообщал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп прямо заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты, а портал Axios уточнял, что США, по словам Трампа, не планируют поставлять ракеты Tomahawk Украине «по крайней мере, сейчас».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.

    Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Трампом отчитался перед евроспонсорами о результатах встречи.

    20 октября 2025, 08:53 • Новости дня
    Константинов заявил о появлении шанса на мир на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в военном конфликте на Украине появился шанс на достижение мира.

    Константинов сообщил, что в украинском военном конфликте появился шанс на достижение мира, передает РИА «Новости».

    «Лидеры России и США настроены на переговорный процесс, как бы Зеленскому не хотелось дальнейшей эскалации, в том числе с помощью ударов по территории России ракетами Tomahawk. Сегодня появился шанс на мир», – заявил Константинов.

    Он отметил, что Зеленский сознательно затягивает мирное урегулирование военного конфликта. Константинов подчеркнул, что «в мире для Зеленского нет места, а вот военный конфликт хорош для них колоссальным уровнем коррупции, в который они повергли Украину. Деньги возят военными самолетами, кому захочется всего этого лишиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку встречи лидеров в Будапеште. Китай поддержал проведение переговоров Путина и Трампа в столице Венгрии.

    20 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    Politico: В ЕС задумались о приеме новых членов без права голоса

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе обсуждают возможность принимать в союз новые страны без предоставления им полного права голоса, чтобы ускорить процесс расширения и снизить влияние вето, сообщает издание Politico.

    Издание Politico пишет, что обсуждается идея, при которой новые страны смогут вступить в Евросоюз, но временно будут лишены возможности накладывать вето на решения блока, передает ТАСС.

    Предполагается, что полноценное право голоса новым членам будет предоставлено лишь после реформы процесса принятия решений в ЕС, которая потребует пересмотра основополагающих документов союза.

    По словам депутата Бундестага Антона Хофрайтера, будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето до внедрения квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов.

    Собеседники издания уточнили, что эти обсуждения пока проходят неформально и находятся на ранней стадии, а для внедрения подобной схемы потребуется согласие всех нынешних стран-членов. Идею поддерживают такие страны, как Австрия и Швеция, выступающие за расширение блока.

    В настоящее время для принятия решений по наиболее чувствительным вопросам в Евросоюзе требуется консенсус, что нередко приводит к затягиванию процессов из-за права вето отдельных стран. В связи с этим в Европе опасаются, что дальнейшее расширение без реформ может только усложнить ситуацию. Франция и Нидерланды выступают против подобного ограничения права вето.

    Ранее премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский союз.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Словакия и Венгрия своим правом вето препятствуют милитаризации Евросоюза.

