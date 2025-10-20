Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
Захарова обвинила ЕС в попытках сорвать мирные действия по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о попытках Евросоюза сорвать любые мирные инициативы по Украине перед предстоящими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По ее словам, ЕС и западноевропейское сообщество перешли к подрывным действиям, вновь звучат заявления и угрозы, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула: «Они хотят сорвать любые мирные устремления, начиная от разговоров о переговорах о мире, заканчивая фактическими действиями».
Дипломат отметила, что западные страны делают все для эскалации конфликта, как это происходило в 2022 году, когда были сорваны мирные переговоры, предложенные киевским режимом при посредничестве России. По ее словам, подобные действия камуфлируются заявлениями о якобы мирных инициативах, однако на деле ведут к обострению ситуации.
Захарова также заявила, что у руля западноевропейских стран стоят непрофессионалы, которые не осознают свои действия, а их позиция формируется внешними установками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.
Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.
Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Путина и Трампа. Венгерский министр иностранных дел Сийярто обсудил с помощником президента России Ушаковым подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште. Китай поддержал проведение встречи Путина и Трампа в Будапеште.