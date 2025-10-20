Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории Днепропетровской области выявлено участие граждан ряда зарубежных стран в составе иностранных подразделений ВСУ, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, в боях замешаны бойцы из Польши, Румынии, Колумбии, Британии и США.

Как уточнил источник агентства, в регионе действуют польские добровольческие подразделения и румынская боевая группа «Гетика», которая периодически возвращается для восстановления боеспособности. Среди латиноамериканцев особенно выделяются наемники из Колумбии, их часто направляют на наиболее сложные участки фронта.

Также сообщается, что ротация граждан США и Британии фиксируется регулярно. Их, по информации силовиков, нередко привлекают в качестве военных медиков, снайперов или операторов сложной техники.

