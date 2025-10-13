Москвича задержали за переводы в криптовалюте в пользу ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие установило, что с января 2023 года по март 2024 года мужчина осуществлял переводы в криптовалюте по реквизитам, опубликованным Бабченко, на сумму более 60 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Обвинение предъявлено по статье «Финансирование терроризма».

Фигурант дела 1977 года рождения работает в IT-сфере. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. В случае признания вины ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

В 2018 году на Украине произошла инсценировка убийства Бабченко. Он считался мертвым около 24 часов. Через некоторое время он появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну.